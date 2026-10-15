टाटा ट्रस्ट के अंदरूनी विवाद की गूंज अब बॉम्बे हाईकोर्ट तक, जानें पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रस्टियों की शिकायत के बाद नोएल टाटा ने कैविएट दाखिल की.

शिकायत में नोएल टाटा की स्थायी नियुक्ति पर सवाल उठे.

यह विवाद टाटा संस की अनिवार्य सार्वजनिक लिस्टिंग को लेकर है.

नोएल टाटा लिस्टिंग के खिलाफ, एसपी ग्रुप पक्ष में.

टाटा ग्रुप विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और उनके बेटे नेविल टाटा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की हैं. यह कदम ट्रस्ट के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की ओर से राज्य के चैरिटी कमिश्नर के पास की गई शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है.

नोएल टाटा और नेविल टाटा ने इससे पहले 7 अक्टूबर को मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में भी कैविएट दाखिल की थी. इस कैविएट में वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, डेरियस खंबाटा और भास्कर भट्ट के नाम शामिल हैं. इस कैविएट का मकसद बस इतना है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा कोई भी अंतरिम आदेश न पारित करें.

क्या है मामला?

सितंबर 2026 में टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने ट्रस्ट में प्रशासनिक खामियों का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी. इस दौरान नोएल टाटा को स्थायी ट्रस्टी बनाए जाने और नेविल टाटा को ट्रस्टी बनाए जाने की परिस्थितियों पर भी सवाल खड़े किए हैं.

दरअसल, टाटा ट्रस्ट में हमेशा यही प्रथा रही है कि कोई भी बड़ा प्रशासनिक या वित्तीय फैसला ट्रस्टियों के बीच चर्चा के बाद आपसी सहमति से लिया जाएगा. अब नोएल टाटा के स्थायी ट्रस्टी और चेयरमैन बने रहने से ट्रस्ट के भीतर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया और 'चेक एंड बैलेंस' का का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा क्योंकि किसी के स्थायी ट्रस्टी बने रहने से दूर ट्रस्टियों के फैसले का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा.

विवाद की क्या है जड़?

यह पूरा का पूरा विवाद टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग (IPO) को लेकर चल रहा है. दरअसल, RBI ने टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस को अपर लेयर NBFC की लिस्ट में रखा है. आरबीआई के नियमों के अनुसार, 1 लाख करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाली एनबीएफसी को 'अपर लेयर' की कैटेगरी में रखा जाता है.

मार्च 2026 तक टाटा संस की स्टैंडअलोन संपत्ति 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी. ऐसे में यह रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई कैटेगरी में स्वत: ही आ गई. ऐसे में इसका शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है. पेंच इसी लिस्टिंग को लेकर फंसा हुआ है. एक तरफ टाटा संस में 66% बहुमत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इस लिस्टिंग के खिलाफ हैं.

वहीं, दूसरी तरफ 18.37% की दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने शापूरजी पल्लोनजी (SP) समूह इसके पक्ष में है. ऐसे में दोनों ही पक्ष कानूनी सुरक्षा कवच के तौर पर कैविएट दाखिल किए जा रहे हैं ताकि उनकी सुने बगैर कोर्ट कोई भी फैसला न ले.

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