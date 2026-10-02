देश के कई हिस्सों में NO UPI Day, व्यापारियों ने काले कपड़े से ढके QR कोड

दो हजार रुपए से ज्यादा के बड़े मर्चेंट यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज के विरोध में देश के कई हिस्सों में व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का आयोजन किया है. व्यापारियों ने अपने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक दिया है. विरोध में व्यापारी यूपीआई भुगतान नहीं ले रहे हैं.

दो हजार रुपए से ज्यादा के बड़े मर्चेंट यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज के विरोध में देश के कई हिस्सों में व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का आयोजन किया है. व्यापारियों ने अपने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक दिया है. विरोध में व्यापारी यूपीआई भुगतान नहीं ले रहे हैं.

एटीएम पर दिखी लंबी लाइन

पूना मर्चेंट्स चैंबर और फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ पुणे, दिल्ली मोबाइल एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की अपील पर आज व्यापारियों ने एमडीआर पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यूपीआई से भुगतान लेना बंद कर दिया है. इस दौरान ग्राहकों से कार्ड और कैश के जरिए ही भुगतान लिया जा रहा है. विरोध का असर एटीएम पर भी देखने को मिल रहा है. कई एटीएम पर लंबी लाइन लग गई है.

विरोध को लेकर एबीपी न्यूज़ से बातचीत में व्यापारियों ने कहा है कि वह पहले से ही जीएसटी जैसे टैक्स भर रहे हैं, ऐसे में यूपीआई पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और इसका नुकसान ग्राहकों को भी उठाना पड़ेगा.

यूपीआई पर एमडीआर 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. देश भर के व्यापारी संगठन लगातार सरकार से इस नए नियम पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली के करोल बाग जैसे प्रमुख बाजारों में व्यापारी सुबह से ही विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं.

FAIVM ने खुद को रखा अलग

हालांकि दिल्ली में अखिल भारतीय व्यापार मंडल महासंघ यानी FAIVM ‘नो यूपीआई डे’ आंदोलन में शामिल नहीं है. संगठन का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था की लागत को टिकाऊ बनाने के लिए शुल्क तय किए जा सकते हैं, लेकिन इसका बोझ छोटे और मझोले व्यापारियों पर नहीं पड़ना चाहिए. एफएआईवीएम ने बताया कि वह वित्त मंत्रालय के साथ MDR के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है. संगठन ने यूपीआई को किफायती और सुलभ डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाए रखने पर जोर दिया है.

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