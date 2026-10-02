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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश के कई हिस्सों में NO UPI Day, व्यापारियों ने काले कपड़े से ढके QR कोड

देश के कई हिस्सों में NO UPI Day, व्यापारियों ने काले कपड़े से ढके QR कोड

यूपीआई पर एमडीआर लगाने का विरोध कर व्यापारी आज देश के कई हिस्सों में नो यूपीआई डे मना रहे हैं. व्यापारियों ने अपने QR कोड को काले कपड़े से ढक दिया है. ऐसे में ग्राहक कैश से भुगतान करने को मजबूर हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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दो हजार रुपए से ज्यादा के बड़े मर्चेंट यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज के विरोध में देश के कई हिस्सों में व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का आयोजन किया है. व्यापारियों ने अपने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक दिया है. विरोध में व्यापारी यूपीआई भुगतान नहीं ले रहे हैं. 

दो हजार रुपए से ज्यादा के बड़े मर्चेंट यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज के विरोध में देश के कई हिस्सों में व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का आयोजन किया है. व्यापारियों ने अपने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढक दिया है. विरोध में व्यापारी यूपीआई भुगतान नहीं ले रहे हैं. 

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एटीएम पर दिखी लंबी लाइन

पूना मर्चेंट्स चैंबर और फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ पुणे, दिल्ली मोबाइल एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की अपील पर आज व्यापारियों ने एमडीआर पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यूपीआई से भुगतान लेना बंद कर दिया है. इस दौरान ग्राहकों से कार्ड और कैश के जरिए ही भुगतान लिया जा रहा है. विरोध का असर एटीएम पर भी देखने को मिल रहा है. कई एटीएम पर लंबी लाइन लग गई है. 

विरोध को लेकर एबीपी न्यूज़ से बातचीत में व्यापारियों ने कहा है कि वह पहले से ही जीएसटी जैसे टैक्स भर रहे हैं, ऐसे में यूपीआई पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और इसका नुकसान ग्राहकों को भी उठाना पड़ेगा. 

यूपीआई पर एमडीआर  15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. देश भर के व्यापारी संगठन लगातार सरकार से इस नए नियम पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली के करोल बाग जैसे प्रमुख बाजारों में व्यापारी सुबह से ही विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं.

FAIVM ने खुद को रखा अलग

हालांकि दिल्ली में अखिल भारतीय व्यापार मंडल महासंघ यानी FAIVM ‘नो यूपीआई डे’ आंदोलन में शामिल नहीं है. संगठन का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था की लागत को टिकाऊ बनाने के लिए शुल्क तय किए जा सकते हैं, लेकिन इसका बोझ छोटे और मझोले व्यापारियों पर नहीं पड़ना चाहिए. एफएआईवीएम ने बताया कि वह वित्त मंत्रालय के साथ MDR के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है. संगठन ने यूपीआई को किफायती और सुलभ डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाए रखने पर जोर दिया है.

यह भी पढ़ें- Share Market: 25 साल में बाजार का सबसे बुरा हाल, लगातार 8 हफ्ते तक गिरा

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Upi News UPI MDR No UPI Day
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