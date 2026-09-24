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हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? सरकार ने कर दिया क्लियर

देश में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? सरकार ने कर दिया क्लियर

कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद भी फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी. सरकार फ्यूल सप्लाई बनाए रखने पर खास ध्यान दे रही है, ताकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद भी ग्राहकों पर असर न पड़े.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 10:12 AM (IST)
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  • पश्चिम एशिया तनाव से महंगा कच्चा तेल, दाम नहीं बढ़ेंगे।
  • सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर नजर, जनता पर असर नहीं।
  • होरमुज से ईंधन आपूर्ति हेतु तेल कंपनियों को मदद मिलेगी।
  • फिलहाल मूल्यवृद्धि नहीं होगी, भविष्य में स्थिति पर निर्भर।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले दिनों 100 से 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. अब सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

सरकारी सूत्रों ने Business Today को बताया कि भले ही कच्चे तेल के दाम ज्यादा हो, लेकिन इसके बाद भी फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने की कोई उम्मीद नहीं है. सरकार की लगातार इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर नजर बनाए हुए है.

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आम लोगों पर नहीं पड़ेगा असर

पिछले कई महीनों में कई बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है. लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि अभी पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगे भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा?

आगे भी नहीं बढ़ेंगे दाम?

बता दें कि ऐसे में ये समझ लेना भी सही नहीं होगा कि अब आगे पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ही नहीं होगी. आगे हालात बदल सकते हैं. आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल के दाम कच्चे तेल की कीमत और फ्यूल सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करेगी.

फ्यूल सप्लाई जारी रखने पर जोर 

पिछले कुछ महीनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से तेल सप्लाई पर असर पड़ा था और जिसके बाद ही पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव देखने को मिला था. ऐसे में अब सरकार चाहती है कि होर्मुज रूट से फ्यूल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे. इसके लिए सरकार जरूरत पड़ने पर तेल कंपनियों को आर्थिक मदद तक दे सकती है. इससे अगर कच्चे तेल के दाम में कोई बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 09:36 AM (IST)
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