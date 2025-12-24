हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्यों न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री को रास नहीं आ रही भारत के साथ फ्री ट्रेड डील? किस बात की दी चेतावनी?

क्यों न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री को रास नहीं आ रही भारत के साथ फ्री ट्रेड डील? किस बात की दी चेतावनी?

India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री-ट्रेड डील की न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि 'ये न तो फ्री है और न ही फेयर.'

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 24 Dec 2025 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री-ट्रेड डील (India-New-Zealand FTA) पक्की हो गई है. इससे जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स (Winston Peters) को यह डील रास नहीं आ रही है. उन्होंने इसे 'बकवास' बताया है. भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA की आलोचना करते हुए पीटर्स ने कहा कि 'ये न तो फ्री है और न ही फेयर.' इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि यह डील जब भी संसद में जाएगी, तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी.

किस बात का है विदेश मंत्री को अफसोस? 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए पीटर्स ने कहा, "न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी आज घोषित भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अफसोस के साथ विरोध करती है. हम मानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न तो फ्री है और न ही फेयर." उन्होंने कहा कि यह डील न्यूजीलैंड के लिए खराब है, क्योंकि इसमें 'बहुत कुछ गंवाना पड़ रहा है', खासकर इमिग्रेशन के मामले में. उन्होंने कहा कि इस डील से न्यूजीलैंड के नागरिकों को, डेयरी समेत, बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा है. 

बता दें कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में भारत ने किसानों के हित को आगे रखते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स (दूध, घी, मक्खन, चीज, क्रीम) को FTA के दायरे से बाहर रखा है. यानी कि इस पर टैरिफ कम नहीं जाएगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यह कह चुके हैं कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को ओपन ट्रेड के लिए कभी नहीं खोलेगा क्योंकि इससे करीब 70 मिलियन छोटे किसानों की आजीविका चलती है.

डेयरी सेक्टर से नहीं कोई समझौता

न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोटर्स में से एक है. न्यूजीलैंड लंबे समय से भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. भारत में लाखों की तादात में छोटे डेयरी किसान हैं. ऐसे में इस सेक्टर की सुरक्षा और इन किसानों की रोजी-रोटी पर कोई आंच नहीं आए इसके लिए इस सेक्टर को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

इसी बात का ख्याल रखते हुए दोनों देशों के बीच डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार सीमित है. FY2025 में न्यूजीलैंड से भारत के लिए डेयरी एक्सपोर्ट सिर्फ 1.07 मिलियन डॉलर का रहा. इसमें 0.40 मिलियन डॉलर का दूध और क्रीम, 0.32 मिलियन डॉलर का नैचुरल शहद, 0.18 मिलियन डॉलर का मोजेरेला चीज, 0.09 मिलियन डॉलर का मक्खन और 0.08 मिलियन डॉलर का स्किम्ड मिल्क शामिल रहा. इसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील अटकी हुई है. अमेरिका चाहता है कि भारत उनके लिए अपना डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट खोल दे, लेकिन भारत इसके खिलाफ है. 

आम आदमी को फायदा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई इस फ्री-ट्रेड डील का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. इससे न्यूजीलैंड से आने वाली कई सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिनमें सेब और कीवी जैसे कई ताजे फल, ऊन और उससे बनी चीजें, फर्नीचर, लकड़ी सस्ते हो जाएंगे. समझौते के तहत, न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95 परसेंट सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.ऐसे में यह न्यूजीलैंड के कारोबारियों के लिए भारतीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने का एक शानदार मौका है. साथ ही अपने देश के मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी विदेशी प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, तो उन्हें भी राहत मिलेगी.  

ये भी पढ़ें:

भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA का आप पर क्या होगा असर? किन कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा फायदा? 

Published at : 24 Dec 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
NEW ZEALAND India-New Zealand FTA Free Trade Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप केस में CM योगी सख्त, शुभम जायसवाल पर 50 हजार का इनाम घोषित, LOC जारी
कोडीन कफ सिरप केस में CM योगी सख्त, शुभम जायसवाल पर 50 हजार का इनाम घोषित, LOC जारी
हेल्थ
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
जनरल नॉलेज
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget