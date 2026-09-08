Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनई पेंशन स्कीम ला रही सरकार, जब पैसा हो तब जमा करें और मनचाही पेंशन पाएं

नई पेंशन स्कीम ला रही सरकार, जब पैसा हो तब जमा करें और मनचाही पेंशन पाएं

श्रम मंत्रालय की नई पहल के तहत नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में सभी कामगारों को लचीले भुगतान का विकल्प दिया जाएगा. इसमें अंशदान और विड्रॉल मॉडल अपनी जरूरत के हिसाब से तय किया जा सकेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Sep 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • श्रम मंत्रालय EPFO के तहत नई यूनिवर्सल पेंशन योजना लाएगा.
  • शुरुआती रिटायरमेंट में ज्यादा पेंशन, बाद में इसे घटा सकेंगे.
  • बची हुई राशि EPFO में ब्याज सहित सुरक्षित रखी जाएगी.
  • यह स्कीम मौजूदा पारंपरिक पेंशन से अधिक लचीली और बेहतर होगी.

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) लाने की तैयारी में है. इस स्कीम के तहत, सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में अपनी बचत का कुछ हिस्सा निकालकर ज़्यादा पेंशन ले सकेंगे और बाद में पेंशन की रकम कम कर सकेंगे, ताकि बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहे.

आमतौर पर रिटायरमेंट के तुरंत बाद पैसों की तुरंत जरूरत पड़ती है. मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च के अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी कई होती हैं जैसे कि बच्चों के हायर स्टडीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं या शादी पर बड़े पैमाने पर खर्च होता है. इस दौरान सब्सक्राइबर अपने कुल जमा फंड (Corpus) से ज्यादा बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे. बाकी का जो पैसा रह जाएगा, वह EPFO के पास ही सुरक्षित रहेगा.

उस बची हुई रकम पर सरकार द्वारा तय वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा, जिससे फंड पूरी तरह खत्म होने के बजाय बढ़ता रहेगा. इसमें उम्र बढ़ने के साथ जब वित्तीय आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, तो सब्सक्राइबर अपनी मासिक पेंशन की राशि को कम कर सकेंगे ताकि उनका फंड लंबे समय या उम्र के आखिरी पड़ाव तक चलता रहे. 

पारंपरिक पेंशन से यह क्यों बेहतर?

फिलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसी स्कीम्स में रिटायरमेंट के समय कम से कम 40% हिस्से से एन्युटी (Annuity) खरीदना अनिवार्य होता है, जिसका एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता. लेकिन EPFO की इस नई योजना में अनिवार्य एन्युटी के बजाय सब्सक्राइबर को अपने ही पैसों पर पूरा कंट्रोल देने का प्रस्ताव है.

आसान भाषा में कहें, तो जीवन अक्षय या NPS के तहत मिलने वाली एन्युटी में एक बार पैसा जमा करने के बाद आपका फंड लॉक हो जाता है. इस पर आपको महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहता है. अगर रिटायरमेंट के बाद आपको अचानक से इमरजेंसी में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े तो आप फंड के रूप में जमा रकम को निकाल नहीं सकते हैं. वहीं यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में आपका पैसा EPFO के पास आपके ही खाते में रहता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से  सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की तरह पैसा निकाल सकेंगे. इमरजेंसी के वक्त आप अपनी मासिक निकासी को बढ़ा सकते हैं या जरूरत पड़ने पर फंड से बड़ी रकम भी निकाल सकते हैं.

टैक्स को लेकर क्या होंगे नियम?

श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (EPFO 3.0) के लिए टैक्स के नियम मौजूदा EPFO मॉडल के समान रखने पर विचार किया जा रहा है. चूंकि यह योजना अभी ड्राफ्ट फेज में है इसलिए सरकार इसके अंतिम टैक्स नियमों को आधिकारिक लॉन्च के समय ही अधिसूचित करेगी. 

ये भी पढ़ें:

FD पर 8.50% का शानदार ब्याज दे रहा यह बैंक, पैसा डूबने का भी नहीं डर

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Universal Pension Scheme EPFO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
भारत में SAMSUNG ने की छंटनी की घोषणा, 10 दिनों में कई कंपनियों ने 6500 लोगों को निकाला
भारत में SAMSUNG ने की छंटनी की घोषणा, 10 दिनों में कई कंपनियों ने 6500 लोगों को निकाला
बिजनेस
FD पर 8.50% का शानदार ब्याज दे रहा यह बैंक, पैसा डूबने का भी नहीं डर
FD पर 8.50% का शानदार ब्याज दे रहा यह बैंक, पैसा डूबने का भी नहीं डर
बिजनेस
ज्यादा पेट्रोल फूंकने वालों के लिए ईरान ने दोगुने किए दाम, सस्ता फ्यूल हुआ महंगा
ज्यादा पेट्रोल फूंकने वालों के लिए ईरान ने दोगुने किए दाम, सस्ता फ्यूल हुआ महंगा
बिजनेस
युद्ध के बीच सस्ता हुआ तेल, जितना फ्यूल बन रहा, उतना बिक क्यों नहीं रहा?
युद्ध के बीच सस्ता हुआ तेल, जितना फ्यूल बन रहा, उतना बिक क्यों नहीं रहा?
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मरना पसंद करूंगा...', फांसी की सजा सुनाते हुए बोले ADJ रवि दिवाकर
'मैं मरना पसंद करूंगा...', फांसी की सजा सुनाते हुए बोले ADJ रवि दिवाकर
इंडिया
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
क्रिकेट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में बाढ़ के बीच पटना में 5 लोगों की मौत, 13 जिलों के 79 प्रखंड डूबे
बिहार में बाढ़ के बीच पटना में 5 लोगों की मौत, 13 जिलों के 79 प्रखंड डूबे
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget