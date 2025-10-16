हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसनेस्ले के नए सीईओ ने बढ़ा दी कर्मचारियों की चिंता, 16,000 कर्मियों की जाएगी नौकरी

नेस्ले के नए सीईओ ने बढ़ा दी कर्मचारियों की चिंता, 16,000 कर्मियों की जाएगी नौकरी

नेस्ले कंपनी में जॉब कट को लेकर एक खबर सामने आई है. कंपनी अपने 16 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है. जो कि, कुल कर्मियों का करीब 6 प्रतिशत है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Nestle Global Job Cuts 2025: देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों में से एक नेस्ले में जॉब कट को लेकर एक खबर सामने आई है. कंपनी अपने 16 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है. जो कि, कुल कर्मियों का करीब 6 प्रतिशत है. नेस्ले के नए सीईओ फिलिप नवरातिल की ओर से यह कदम उठाया गया है.

जिन्हें कंपनी ज्वाइंन किए हुए, अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है. सीईओ ने अपने बयान में कहा कि, पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और नेस्ले को भी इसी गति से बदलना होगा. इसके लिए जो भी कड़े और जरूरी कदम उठाने होंगे, वो इसके लिए तैयार है. उदाहरण के लिए कर्मचारियों की संख्या को कम करने जैसा कदम.

छंटनी को लेकर क्या है नेस्ले का कहना?

नेस्ले ने जानकारी दी है कि, यह छंटनी 2 साल की अवधि में पूरी की जाएगी.  इस ले ऑफ से 16,000 कर्मियों की नौकरी से निकाला जाएगा. नेस्ल ने पूरे विश्व स्तर पर छंटनी की योजना बनाई है. यानि कि, नेस्ले विश्व के अपने हर ब्रांच से कर्मचारियों की छुट्टी करेगा. इस छंटनी में 12,000 व्हाइट कॉलर जॉब और 4000 सप्लाई चेन के कर्मचारियों को काम से निकाला जाएगा. 

सीईओ ने दी जानकारी

नेस्ले के नए सीईओ फिलिप नवरातिल ने 2001 में कंपनी ज्वाइंन की थी. अपने लंबे अनुभव के बाद वे इस पद पर पहुंचे है. इस छंटनी से कंपनी को 1 बिलियन स्विस फ्रैंक का फायदा होगा. जो तय किए गए अमाउंट से डबल है. साथ ही में नवरातिल ने बताया कि पिछले 9 महीने में कंपनी की सेल्स 1.9 प्रतिशत गिरी है और यह 65.9 बिलियन स्विस फ्रैंक के आंकड़ें पर पहुंच गई है. हालांकि, कंपनी की प्राइस में 1.7 प्रतिशत की तेजी है. 

नवरातिल ने अपने बयानों से यह संकेत दिया है कि, वे कंपनी में कुछ बड़े बदलाव कर सकते है. साथ ही ऐसे यूनिट्स जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बेचने की योजना पर काम हो सकता है. इतनी बड़ी छंटनी को नवरातिल के इन संकेतों से जोड़ कर देखा जा रहा है. नेस्ले के प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है और यह पिछले साल की दूसरी तिमाही की तुलना में 986 करोड़ रुपए से गिरकर 753 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है.

Published at : 16 Oct 2025 07:58 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

