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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह

क्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह

मुंबई जाने वाला हर व्यक्ति ताज होटल को न देखें ऐसा हो नहीं सकता है. इस होटल ने दुनिया के टॉप 50 सबसे बेस्ट होटलों में अपनी जगह बनाई है. जानिए ताज होटल कितने नंबर है?

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 10:41 PM (IST)
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  • 123 साल पुराना, मुंबई की पहली आधुनिक सुविधाओं वाली इमारत।

सपनों की नगरी मुंबई घूमने का सपना हर व्यक्ति का ही होता है. हर कोई चाहता है कि जिस शहर में दिन-रात का पता ही नहीं चलता, उस शहर को देखना तो जरूर चाहिए. अगर कोई मुंबई पहली बार जाए या फिर अनेक बार मुंबई का मशहूर ताज होटल देखें बिना तो वापस नहीं आएगा, जैसे आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में फेमस है, वैसे ही मुंबई का ताज होटल भी दुनिया के कोने-कोने अपनी पहचान रखता है. सबसे खास बात तो यह है कि इस होटल ने अपनी जगह दुनिया के टॉप 50 होटलों में बना ली है. ऐसे में अब ये जानना तो जरूरी है कि आखिर इस होटल की क्या-क्या खासियते हैं?

टॉप 50 में शामिल हुआ ताज होटल

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अगर कोई मुंबई घूमने या किसी दूसरे काम से भी जाएगा तो अक्सर लोग ताज होटल के सामने फोटो खींचवाना नहीं भूलते हैं. इस होटल का प्रर्दशन हर साल और ज्यादा बेहतर हो रहा है. अब इस होटल ने 2026 की लिस्ट में 30वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है. यानी ताज होटल को दुनिया के टॉप 50 सबसे बेहतरीन होटलों की लिस्ट में शामिल किया गया है.

होटल की खासियत क्या है?

इस होटल का डिजाइन काफी खास है. इसके डिजाइन में राजपूत, मोरिश और ओरिएंटल स्टाइल की झलक देखने को मिलता है.साथ ही इसके गुंबद में एफिल टावर में उपयोग होने वाले स्टील जैसा स्टील लगाया गया है. इस होटल को बने हुए 123 साल हो गए हैं. इतना साल पुराना होने के बाद भी आज भी इसकी चमक बरकरार है. इसके अलावा ये मुंबई की सबसे पहली ऐसी इमारत थी, जिसमें बिजली, लिफ्ट और तुर्की बाथ और अमेरिकन फैन जैसी सुविधीएं उपलब्ध थी. 

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2025 में कितने नंबर पर थी ताज होटल?

अगर बात करें 2025 की तो ताज होटल को दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों की लिस्ट में 38वां स्थान मिला था. यानी इस साल 2026 में ताज का प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा रहा है, जिसके बाद उसे 30वां स्थान मिला.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Business News Taj Hotel MUMBAI
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