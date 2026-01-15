Tata Elxsi Ltd Share Crash: शेयर बाजार में निवेशकों को अकसर मल्टीबैगर स्टॉक्स की तलाश रहती है. यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें निवेशकों की रकम को दोगुना कर देने की ताकत होती है. ये छुपे रुस्तम होते हैं क्योंकि छोटे और कम कीमत होने की वजह से अकसर लोगों का इन पर ध्यान नहीं जाता. टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) भी एक ऐसे ही शेयर रहा है, जो अपने निवेशकों को छप्पड़फाड़ रिटर्न दिलाने में कामयाब रहा है. लेकिन दिन बीतने के साथ-साथ यह स्टॉक भी शेयर बाजार की अनिश्चितताओं की चपेट में आ गया.

दो साल में भरभराकर गिरा शेयर

टाटा एलेक्सी लिमिटेड के शेयरों में पिछले दो साल में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान इसमें 37 परसेंट की गिरावट आई है. जबकि इसी स्टॉक ने बीते पांच और दस सालों में क्रमश: 121 परसेंट और 484 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. बुधवार के सेशन में टाटा एलेक्सी के शेयर अपने पिछले बंद भाव 5796.15 रुपये के मुकाबले 5 परसेंट लुढ़ककर 5,501.90 रुपये पर आ गए. इसी के साथ कंपनी का फर्म का मार्केट कैप गिरकर 34,274 करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान कंपनी के टोटल 0.63 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिसका टर्नओवर 35.57 करोड़ रुपये का रहा.

दांव लगाना सही रहेगा या नहीं?

ब्रोकरेज के मुताबिक, IT स्टॉक में करेक्शन के बावजूद वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है. एलारा कैपिटल के मुताबिक, वैल्यूएशन पूरा लग रहा है क्योंकि स्टॉक FY27E/FY28E पर 45x/38x पर ट्रेड कर रहा है. इसने 30 गुना FY28E P/E पर 4,520 रुपये के ऊंचे प्राइस टारगेट के साथ 'सेल' कॉल बनाए रखा है. ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने रेवेन्यू और मार्जिन के मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर Q3 नतीजे दिए हैं.

एलारा ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि हाल ही में कुछ डील जीतने के साथ-साथ इसके टॉप क्लाइंट के लिए ग्रोथ में तेजी को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन में डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की जा सकती है. हालांकि, इसके लगातार कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए हमारे विचार से हेल्थकेयर में डबल-डिजिट ग्रोथ चुनौतीपूर्ण लगती है."

MOFSL ने स्टॉक पर 4,700 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है. ब्रोकरेज ने IT स्टॉक पर अपनी 'सेल' की रेटिंग बनाए रखी है.

