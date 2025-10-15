Vijay Kedia Portfolio Stock: साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाली कंपनी टीएसी सिक्योरिटी (TAC InfoSec Limited) ने बीते डेढ़ साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देकर मालामाल बना दिया है. इस दौरान कंपनी के शेयर 1200 परसेंट से ज्यादा चढ़ गए. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिग्गज निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia) का इस पर दांव लगाया हुआ है. उनके पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं. उनकी ही तरह अब इसके बाकी निवेशकों के लिए भी एक खुशखबरी है.

1 पर 1 फ्री शेयर बांट रही कंपनी

दरअसल, कंपनी ने बोनस शेयरों के रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है. NSE ने 9 अक्टूबर, 2025 को कंपनी को 1,04,79,600 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने और अलॉट करने की मंजूरी दे दी है. इनके से प्रत्येक की कीमत 10 रुपये है. शेयरों का बंटवारा 1:1 के रेश्यो में होगा. यानी कि कंपनी पहले से मौजूद हर इक्विटी शेयर के लिए एक नए इक्विटी शेयर देगी.

विजय केडिया ने भी लगाया दांव

विजय किशनलाल केडिया की टीएसी इन्फोसेक में 10.95 परसेंट की हिस्सेदारी है, जिसमें 1,147,500 शेयर शामिल हैं और उनके बेटे अंकित विजय केडिया के जरिए अतिरिक्त 3.65 परसेंट हिस्सेदारी है, जिसमें 382,500 शेयर शामिल हैं. यानी कि कुल मिलाकर टीएसी इंफोसेक में उनकी पारिवारिक हिस्सेदारी लगभग 14.6 परसेंट है.



डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

देश का सबसे बड़ा AI और ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए गूगल और अडानी ने विशाखापत्तनम में मिलाया हाथ