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हिंदी न्यूज़बिजनेसJio: कौन है जियो का असली मालिक? मुकेश अंबानी ने इस शख्स को सौंप रखी है कमान, IPO के बाद बनेगा और अमीर

Jio: कौन है जियो का असली मालिक? मुकेश अंबानी ने इस शख्स को सौंप रखी है कमान, IPO के बाद बनेगा और अमीर

Jio: जियो इन्फोकॉम का नाम आते ही सबसे पहले मुकेश अंबानी का चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट अब नई पीढ़ी के हाथों में भी आ रहा है. तो आइये जानते हैं जियो की कमान अब किसके हाथ में है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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Jio: जियो आज भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम और डिजिटल कंपनियों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी कमान असल में किसके हाथ में है. बता दें कि समय के साथ मुकेश अंबानी ने भी धीरे-धीरे कंपनी की जिम्मेदारी अपनी अगली पीढ़ी को सौंपनी शुरू कर दी है. अब चूंकि जियो का IPO आने वाला है तो ये सवाल भी आ रहा है कि आखिर कंपनी की बागडोर कौन संभाल रहा है.

किसके पास है जियो की कमान?

मुकेश अंबानी के तीन बच्चे हैं और उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी फिलहाल रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन हैं. वही अभी कंपनी के रोज के कामकाज, प्लानिंग और ग्रोथ स्ट्रैटजी को देख रहे हैं, यानी जियो के ऑपरेशनल फैसलों में उनकी काफी अहम भूमिक है. आकाश अंबानी लगातार कंपनी के डिजिटल, टेलीकॉम नेटवर्क और नए बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे हैं.

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मुकेश अंबानी क्या करते हैं?

मुकेश अंबानी अब भी पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग और बड़े फैसलों की जिम्मेदारी संभालते हैं. लेकिन धीरे-धीरे वो अपने बच्चों को अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स की जिम्मेदारियां भी सौंप रहे हैं, ताकि कंपनी का आगे चलकर मजबूत तरीके से आगे बढ़ सके. 

IPO के बाद क्या बदल सकता है?

जियो का IPO आने के बाद कंपनी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी तो उसकी वैल्यू और बढ़ेंगी. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि IPO के बाद आकाश अंबानी का रोल और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी होगी. इसके साथ ही उनकी पर्सनल वेल्थ भी बढ़ सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Business News Jio Akash Ambani
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