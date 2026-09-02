अमूल-मदर डेयरी के गढ़ में सेंध! 10 रुपए में Ice Cream बेचेंगे अंबानी, बॉम्बे क्रीमरी है नाम

आइसक्रीम खाने वालों के लिए बाजार में अब एक नया ऑप्शन आने वाला है और इसकी कीमत भी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी. मुकेश अंबानी की रिलायंस ने आइसक्रीम बाजार में एंट्री करते हुए बॉम्बे क्रीमरी लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 10 रुपये रखी है. ऐसे समय में जब आइसक्रीम बाजार में अमूल, मदर डेयरी और क्वालिटी वॉल्स जैसे बड़े ब्रांड पहले से मौजूद हैं, रिलायंस की इस एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प बना सकती है.

बॉम्बे क्रीमरी के अनुसार कप, कोन और स्टिक वाली आइसक्रीम 10 रुपये से शुरू होगी. इसके अलावा कंपनी टब और बार जैसे दूसरे ऑप्शन भी पेश करेगी. रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कहना है कि इन आइसक्रीम में असली डेयरी क्रीम का इस्तेमाल किया गया है.

पहले पश्चिम भारत में बिक्री

कंपनी ने फिलहाल बॉम्बे क्रीमरी को पश्चिम भारत में उतारा है. इसके बाद इसे धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने की योजना है. रिलायंस अपने बड़े रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल इस ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए कर सकती है.

रिलायंस की एंट्री ऐसे समय हुई है जब भारतीय आइसक्रीम बाजार में पहले से कई मजबूत कंपनियां हैं. अमूल, वाडीलाल, मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स और अरुण जैसे ब्रांड इस बाजार में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं. ऐसे में 10 रुपये की शुरुआती कीमत रिलायंस की प्लान का अहम हिस्सा मानी जा रही है.

10 रुपये वाली प्लान पहले भी आजमा चुकी है रिलायंस

रिलायंस इससे पहले कैंपा के जरिए सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में भी कम कीमत की तरीका अपना चुकी है. कैंपा को 10 रुपये की कीमत पर उतारकर कंपनी ने बड़े ब्रांड्स के सामने मुकाबला खड़ा किया था. अब बॉम्बे क्रीमरी के जरिए रिलायंस ने इसी तरह की प्लान फिर आइसक्रीम बाजार में आजमाई है.

रिलायंस की एंट्री के बाद आइसक्रीम बाजार में कीमत और बाजार हिस्सेदारी को लेकर मुकाबला ज्यादा होनेबकी उम्मीद है. कंपनी की कम कीमत और मजबूत समान पहुंचाने का नेटवर्क उसे इस इलाके में तेजी से जगह बनाने में मदद कर सकती है.