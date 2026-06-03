Ambani News: मुकेश अंबानी से छिना एशिया के दूसरे सबसे अमीर का ताज, इस अरबपति ने रातोंरात दी मात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गौतम अडानी सबसे अमीर; मुकेश अंबानी अब तीसरे स्थान पर हैं।

Asia’s Richest List: टिकटॉक की पैरेट कंपनी बाइटडांस के को-फाउंडर झांग यिमिंग ने भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है. बाइटडांस की वैल्यूएशन बढ़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र में कंपनी की तेजी से प्रगति इसका मुख्य कारण माना जा रहा है.

कितनी है झांग यीमिंग की संपत्ति?

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, झांग यिमिंग की टोटल संपत्ति बढ़कर 92.8 अरब डॉलर पहुंच गई है. इसके साथ ही वह चीन के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने हुए हैं.

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मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कहां हैं?

ताजा रैंकिंग के मुताबिक, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति 117.4 अरब डॉलर बताई गई है. इसके साथ ही झांग यिमिंग 92.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं और मुकेश अंबानी की बात करें तो 86.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया में दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर हैं.

झांग यीमिंग की संपत्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ी?

झांग यीमिंग की संपत्ति में उछाल के पीछे टिकटॉक की वैश्विक सफलता और बाइटडांस के AI चैटबॉट डौबाओ (Doubao) की लोकप्रियका है. Doubao के 30 करोड़ से ज्यादा महीने के यूजर्स है, जिससे यह चीन का सबसे लोकप्रिय AI चैटबॉट बन गया है.

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टॉप 10 में कौन-कौन है?

बता दें कि इस लिस्ट में एलम मस्क 726 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर हैं तो वहीं गूगल के फाउंडर लैरी पेज ($308 अरब) दूसरे नंबर पर है. ओरेकल के लैरी एलिसन ($299 अरब) तीसरे, सर्गेई ब्रिन ($286 अरब ) चौथे और वहीं एमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ($277 अरब) के साथ पांचवे नंबर पर हैं. इसके बाद माइकल डेल ($238 अरब), वहीं मार्क जकरबर्ग ($213 अरब), जेंसन हुआंग ($184 अरब), बर्नाड आरनॉल्ट ($162 अरब) और स्टीव बालमर ($155 अरब) का नंबर है.