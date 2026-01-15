Mukesh Ambani: भारत और एशिया के सबसे दौलतमंद व्यक्ति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) 100 बिलियन डॉलर (8,00,00,00,000,000 रुपये) के क्लब से बाहर हो गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में इसका खुलासा हुआ है. उनका नेट वर्थ अब 99.6 बिलियन डॉलर है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की संपत्ति में 8.12 बिलियन डॉलर (लगभग 7.32 लाख करोड़ रुपये) की कमी आई है, जिसकी वजह रिलायंस के शेयरों में हाल ही में आई गिरावट है.

लगातार गिरता जा रहा नेटवर्थ

बीते मंगलवार को भी कंपनी के शेयरों में 1 परसेंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जिससे अंबानी की नेट वर्थ में 2.07 बिलियन डॉलर की कमी आई. हालांकि, बुधवार को शेयरों की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला. बुधवार सुबह 11.05 बजे तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.86 परसेंट की तेजी के साथ 1464.05 रुपये पर ट्रेड करते नजर आए. फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 19,81,221.66 करोड़ रुपये रह है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52-वीक का हाई लेवल 1,611.20 रुपये और न्यूनतम लिमिट 1,115.55 रुपये है.

लूजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन?

नेट वर्थ में गिरावट के मामले में मुकेश अंबानी दूसरे सबसे बड़े लूजर हैं और उनके आगे सिर्फ मेटा प्लेटफॉर्म्स के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं. उनकी दौलत में 9.84 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है, जिससे उनकी कुल संपत्ति में 223 बिलियन डॉलर हो गई है. इसी के साथ वह दुनियाभर में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में छठे स्थान पर आ गए हैं.

ब्लूमबर्ग की सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर एलन मस्क का नाम है, जिनकी दौलत इस साल 20.9 बिलियन डॉलर बढ़ी है. अभी उनकी कुल संपत्ति 640 बिलियन डॉलर है. बता दें कि 81 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ के साथ गौतम अडानी लिस्ट में 21वें नंबर पर हैं.



Q3 नतीजे को लेकर उम्मीदें

कंपनी के शेयर और चेयरमैन की नेट वर्थ में गिरावट के साथ अब निवेशकों की नजर इसके तिमाही नतीजे पर टिकी हुई है. ऑयल से टेलीकॉम तक फैली इस कंपनी का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का नतीजा कल यानी कि शुक्रवार, 16 जनवरी को आने वाला है.

उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी के रेवेन्यू में पिछली तिमाही के मुकाबले 1 परसेंट का इजाफा होगा. EBITDA 4.6 परसेंट बढ़कर 47,997 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि पिछली तिमाही में यह 45,885 करोड़ रुपये था. ऑपरेटिंग मार्जिन 18 परसेंट से बढ़कर 18.7 परसेंट होने का अनुमान है, जबकि नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के मुकाबले 6 परसेंट बढ़कर 18,165 करोड़ रुपये से 19,271 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

