हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसAI को इंटरनेट-मोबाइल की तरह सस्ता बनाएंगे, मुकेश अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान

AI को इंटरनेट-मोबाइल की तरह सस्ता बनाएंगे, मुकेश अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान

Reliance Industries के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अंबानी ने कहा कि जियो ने भारत को इंटरनेट युग से जोड़ा और अब वह देश को “बुद्धिमत्ता के युग” से जोड़ेगी.

By : राजेश कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

Mukesh Ambani Annoucment in AI Summit: उद्योगपति Mukesh Ambani ने ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ में घोषणा की कि उनकी कंपनी अगले सात वर्षों में कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह जियो ने मोबाइल डेटा को सस्ता और सुलभ बनाया, उसी तरह एआई को भी आम भारतीयों के लिए किफायती बनाया जाएगा.

Reliance Industries के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अंबानी ने कहा कि जियो ने भारत को इंटरनेट युग से जोड़ा और अब वह देश को “बुद्धिमत्ता के युग” से जोड़ेगी. उनका जोर इस बात पर था कि भारत को एआई जैसी तकनीक के लिए विदेशी निर्भरता (इंटेलिजेंस को किराये पर लेना) का जोखिम नहीं उठाना चाहिए.

Jio और रिलायंस मिलकर यह निवेश तीन प्रमुख स्तंभों पर करेंगे-

1. गीगावाट-स्तर के एआई डेटा सेंटर: जामनगर में एआई-तैयार डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो 10 गीगावाट तक की हरित ऊर्जा का उपयोग करेंगे.

2. राष्ट्रव्यापी एज-कंप्यूट लेयर: जियो के दूरसंचार नेटवर्क के साथ एकीकृत एज-कंप्यूट ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे देशभर में कम विलंबता (लो-लेटेंसी) वाली एआई सेवाएं उपलब्ध हों.

3. संप्रभु कंप्यूट अवसंरचना: भारत के लिए स्वदेशी और सुरक्षित एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे किराना दुकानों, क्लीनिकों, स्कूलों और खेतों तक एआई सेवाएं पहुंच सकें.

अंबानी ने इसे “राष्ट्र निर्माण में धैर्यपूर्ण और अनुशासित पूंजी निवेश” बताया, न कि केवल व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा कदम. उनका कहना है कि जियो भारत के एआई परिवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभाएगी और हर नागरिक, हर क्षेत्र और सरकारी सेवाओं को बुद्धिमत्ता से जोड़ेगी.

यह निवेश भारत को एआई क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल क्रांति के अगले चरण की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: शेयर बाजार में कोहराम से पलभर में 4 लाख करोड़ स्वाहा, 900 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, ये हैं 4 फैक्टर

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
India AI Impact Summit 2026 AI Impact Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
AI को इंटरनेट-मोबाइल की तरह सस्ता बनाएंगे, मुकेश अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान
AI को इंटरनेट-मोबाइल की तरह सस्ता बनाएंगे, मुकेश अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान
बिजनेस
Stock Market News: यूएस-ईरान वॉर के डर से 7.55 लाख करोड़ स्वाहा, 1200 अंक से ज्यादा गिरकर सेंसेक्स बंद, 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक
यूएस-ईरान वॉर के डर से 7.55 लाख करोड़ स्वाहा, 1200 अंक से ज्यादा गिरकर सेंसेक्स बंद, 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक
बिजनेस
क्या टाटा संस में चंद्रशेखरन को मिलेगा एक और मौका? 24 फरवरी को सब कुछ हो जाएगा क्लियर
क्या टाटा संस में चंद्रशेखरन को मिलेगा एक और मौका? 24 फरवरी को सब कुछ हो जाएगा क्लियर
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: सोना 2000 रुपये से ज्यादा हुआ महंगा, चांदी की भी 15000 रुपये बढ़ी कीमत; चेक करें लेटेस्ट रेट
सोना 2000 रुपये से ज्यादा हुआ महंगा, चांदी की भी 15000 रुपये बढ़ी कीमत; चेक करें लेटेस्ट रेट
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget