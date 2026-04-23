Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोतीलाल ओसवाल ने PNB हाउसिंग फाइनेंस पर लक्ष्य 1,260 रखा है।

Cyient DLM के लिए 470 रुपये का लक्ष्य, डिफेंस ऑर्डर से सुधार।

HCL टेक पर खरीदारी की सलाह, 1,650 रुपये का लक्ष्य।

फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर के चुनिंदा शेयरों पर दांव।

Motilal Oswal Stock Recommendations: कंपनियों के तिमाही नतीजों के दौर के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल कुछ चुनिंदा शेयरों पर बुलिश हैं. अपनी नई रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और डिफेंस सेक्टर से जुड़े कुछ कंपनी शेयरों पर अपना दांव लगाया हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, भले ही शॉर्ट टर्म में इन शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है, हालांकि ब्रोकरेज फर्म को भरोसा है कि, बेहतर कमाई और नए ऑर्डर बुक की वजह से निवेशकों को लाभ मिल सकता हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ शेयरों के बारे में.

PNB Housing Finance शेयर

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने PNB Housing Finance Ltd के शेयर को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाया है और निवेशकों को इसमें खरीदारी की सलाह दी हैं. फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 1,260 रुपये प्रति शेयर रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 18 प्रतिशत की संभावित तेजी की ओर इशारा करता है.

कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो FY26 में मुनाफा बढ़कर 229 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है. सालाना आधार पर यह 18 फीसदी की बढ़त है. चौथी तिमाही में भी कंपनी का प्रॉफिट करीब 780 करोड़ रुपये रहा है. साथ ही मार्जिन स्थिर बने हुए हैं और एसेट क्वालिटी में भी फिलहाल कोई खास परेशानी देखने को नहीं मिल रही है.

Cyient DLM Ltd शेयर

ब्रोकरेज फर्म Cyient DLM Ltd के शेयरों पर बुलिश है. फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 470 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 31 फीसदी ऊपर जाने का संकेत देता है.

कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डाले तो, चौथी तिमाही का रेवेन्यू घटकर 370 करोड़ रुपये रह गया है. इसके पीछे की वजह डिफेंस और एयरोस्पेस ऑर्डर्स में अस्थायी रुकावट को बताया जा रहा है. हालांकि, नए ऑर्डर मिलने के बाद अगले वित्त वर्ष से हालात सुधरने की उम्मीद ब्रोकरेज फर्म ने की है.

HCL Tech पर भरोसा बरकरार

घरेलू ब्रोकरेज Motilal Oswal ने HCL Technologies Ltd के शेयर पर अपनी खरीदारी की सलाह जारी रखी है. फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 1,650 तय किया है. जो मौजूदा लेवल से करीब 15 प्रतिशत तक की बढ़त की संभावना दिखाता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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