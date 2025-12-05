Real Estate Stock Surge: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल रियल एस्टेट स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Prestige Estates Projects Ltd) को लेकर बुलिश है. ब्रोकरेज ने 2,295 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ इसके लिए 'Buy' की अपनी रेटिंग को दोहराया है.

आज शुक्रवार, 5 दिसंबर को प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर 2 परसेंट से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहे थे. ब्रोकरेज मोतीलाल का दिया गया यह टारगेट प्राइस गुरुवार को इसके बंद भाव से 38 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. ब्रोकरेज ने कहा कि प्रेस्टीज एस्टेट्स ने रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में एक अच्छी तरह से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है.

प्रीसेल्स में आएगा जबरदस्त उछाल

ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि कारोबारी साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में 33,100 करोड़ के इंक्रीमेंटल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ-साथ 77,000 करोड़ की लॉन्च पाइपलाइन से 2025-28 के दौरान 40 परसेंट की मजबूत प्रीसेल्स के CAGR की रेट से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे FY28 तक प्रीसेल्स 46,300 करोड़ हो जाएगा.

बता दें कि रियल एस्टेट में प्रीसेल्स का मतलब है किसी प्रॉपर्टी के पूरा बनने से पहले से उसका बिक जाना. इसे खरीदार बुकिंग कहते हैं, जिससे बिल्डर को फंडिंग मिलती है और प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में आसानी होती है.

ब्रोकरेज को क्यों शेयर से उम्मीद?

प्रेस्टीज अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बढ़ाते हुए अपने ऑफिस और रिटेल फुटप्रिंट को भी 50 msf तक बढ़ा रही है. मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि कारोबारी साल 2028 तक ऑफिस और रिटेल रेंटल इनकम 53 परसेंट CAGR से बढ़कर 2,510 करोड़ हो जाएगी और हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू 22 परसेंट CAGR से बढ़कर 1,600 करोड़ तक पहुंच जाएगा.

जैसे-जैसे अंडर-कंस्ट्रक्शन कमर्शियल एसेट्स ऑपरेशनल होंगे, FY30 तक टोटल कमर्शियल इनकम बढ़कर 3,300 करोड़ होने का अनुमान है. ब्रोकरेज ने आगे कहा कि प्रेस्टीज ने MMR में तेजी से मार्केट शेयर हासिल किया है, NCR में मजबूत एंट्री ली है, और पुणे में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने के ऑप्शंस निकलकर आ रहे हैं. रेजिडेंशियल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में तेजी से इसके ग्रोथ को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल का मानना ​​है कि स्टॉक आगे री-रेटिंग के लिए अच्छी स्थिति में है.

