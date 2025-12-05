हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसखरीद कर रख लें अपने पास... मोतीलाल को इस रियल एस्टेट स्टॉक से काफी उम्मीद, कहा- 38 परसेंट तक उछल सकता भाव

खरीद कर रख लें अपने पास... मोतीलाल को इस रियल एस्टेट स्टॉक से काफी उम्मीद, कहा- 38 परसेंट तक उछल सकता भाव

Real Estate Stock Surge: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को रियल एस्टेट स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Prestige Estates Projects Ltd) से काफी उम्मीद है इसलिए इसे 'Buy' की रेटिंग भी दी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

Real Estate Stock Surge: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल रियल एस्टेट स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Prestige Estates Projects Ltd) को लेकर बुलिश है. ब्रोकरेज ने 2,295 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ इसके लिए 'Buy' की अपनी रेटिंग को दोहराया है.

आज शुक्रवार, 5 दिसंबर को प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर 2 परसेंट से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहे थे. ब्रोकरेज मोतीलाल का दिया गया यह टारगेट प्राइस गुरुवार को इसके बंद भाव से 38 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. ब्रोकरेज ने कहा कि प्रेस्टीज एस्टेट्स ने रेजिडेंशियल, ऑफिस, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में एक अच्छी तरह से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है. 

प्रीसेल्स में आएगा जबरदस्त उछाल 

ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि कारोबारी साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में 33,100 करोड़ के इंक्रीमेंटल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ-साथ 77,000 करोड़ की लॉन्च पाइपलाइन से 2025-28 के दौरान 40 परसेंट की मजबूत प्रीसेल्स के CAGR की रेट से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे FY28 तक प्रीसेल्स 46,300 करोड़ हो जाएगा.

बता दें कि रियल एस्टेट में प्रीसेल्स का मतलब है किसी प्रॉपर्टी के पूरा बनने से पहले से उसका बिक जाना. इसे खरीदार बुकिंग कहते हैं, जिससे बिल्डर को फंडिंग मिलती है और प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में आसानी होती है.

ब्रोकरेज को क्यों शेयर से उम्मीद?

प्रेस्टीज अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बढ़ाते हुए अपने ऑफिस और रिटेल फुटप्रिंट को भी 50 msf तक बढ़ा रही है. मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि कारोबारी साल 2028 तक ऑफिस और रिटेल रेंटल इनकम 53 परसेंट CAGR से बढ़कर 2,510 करोड़ हो जाएगी और हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू 22 परसेंट CAGR से बढ़कर 1,600 करोड़ तक पहुंच जाएगा.

जैसे-जैसे अंडर-कंस्ट्रक्शन कमर्शियल एसेट्स ऑपरेशनल होंगे, FY30 तक टोटल कमर्शियल इनकम बढ़कर 3,300 करोड़ होने का अनुमान है. ब्रोकरेज ने आगे कहा कि प्रेस्टीज ने MMR में तेजी से मार्केट शेयर हासिल किया है, NCR में मजबूत एंट्री ली है, और पुणे में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने के ऑप्शंस निकलकर आ रहे हैं. रेजिडेंशियल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में तेजी से इसके ग्रोथ को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल का मानना ​​है कि स्टॉक आगे री-रेटिंग के लिए अच्छी स्थिति में है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

उधर RBI ने घटाया रेपो रेट, इधर चढ़ गए रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर; आखिर क्यों है इतना उत्साह?

Published at : 05 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
Prestige Estates Projects SHARE MARKET Real Estate Stock Prestige Estates Shares
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की तस्वीरें
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Luxury Time IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
'हम सीटियां मारते हैं तो भी पुतिन रुकते नहीं और मोदी के साथ...', रूसी राष्ट्रपति को भारत में देखकर गुस्से से लाल हुए PAK एक्सपर्ट
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की तस्वीरें
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
यूटिलिटी
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
अब नाम-पता लिखने का झंझट खत्म, 10 अंकों के डिजिपिन से होगी घर तक डिलीवरी, ऐसे करें जनरेट
हेल्थ
HIV To AIDS Progression: शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
शरीर में कितने साल रहने पर HIV वायरस बन जाता है AIDS, जानें कब हो जाता है खतरनाक?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget