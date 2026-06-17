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हिंदी न्यूज़बिजनेसLuxury Home: 32 बेडरूम और अंदर आलीशान झील, यह है चीन का सबसे महंगा घर, कौन है मालिक, कितनी है कीमत?

Luxury Home: 32 बेडरूम और अंदर आलीशान झील, यह है चीन का सबसे महंगा घर, कौन है मालिक, कितनी है कीमत?

Most Expensive House of China: चीन में एक ऐसा घर है जो इतना लग्जरी है कि उसे देखने के लिए लोग दूर- दूर से आना पसंद करते हैं. आइये जानते हैं इस घर के बारे में और कितनी है इसकी कीमत.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jun 2026 11:44 PM (IST)
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Most Expensive House from China: खूबसूरत वादियों में घर हर किसी का सपना होता है. लेकिन सोचिए अगर आपको कोई ऐसा घर मिले जो बीच आईलैंड में हो, जिसमें इनफिनिटी पूल हो, आसपास पहाड़ और खूबसूरती हो. इतना ही बल्कि घर घर अंदर से भी बेहद लग्जरी और शानदार हो, तो क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? सभी का जवाब लगभग होगा, 'हां क्यों नहीं'. ऐसा ही एक बेहद शानदार और लग्जरी घर चीन में भी है, जिसकी खूबसूरती की चर्चा भारत समेत तमाम देशों में भी होती है.

चीना का आलीशान घर
दरअसल चीन में एक ऐसा लग्जरी और आलीशान घर है, जिसकी चर्चा दुनियाभर में होती है. ये कोई मामूली घर नहीं है बल्कि इसमें 32 कमरे हैं और 32 बाथरूम भी है. ये घर करीब 72.400 वर्गफुट एरिया में बना है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इस घर को बनाने में तीन साल से भी ज्यादा का समय लगा था. 32 कमरों के अलावा इस घर में इनफिनिटी पूल है, घर के हर एक कमरे में नेचुरल लाइट आती है. ये घर बेहद खूबसूरत और आलीशान है.

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क्या नाम है और किसका घर है?
महल की तरह बने इस घर का नाम ताओहुआयुआन है, इसका मतलब होता है 'यूटोपिया' यानी एक आदर्श और शांत दुनिया. ये घर चीन के सूझोउ शहर की दुशु झील के बीच बने एक निजी द्वीप पर स्थित है. इस घर का मालिक कौन है ये सवाल कई लोगों के मन में है लेकिन इसका स्वामित्व पूरी तरह से गुमनाम है. ये घर किसका है इसका असली मालिक कौन है ये बात कोई नहीं जानता. इस घर की तरह रहस्यमयी इस घर का मालिक भी है.

कितनी है कीमत?
इस आलीशान घर की कीमत चीनी करेंसी के हिसाब से 1 अरब युआन है. डॉलर के हिसाब से गिना जाए तो इसकी कीमत 150 मिलियन डॉलर है, तो वहीं भारतीय रुपये के हिसाब से इस घर की कीमत करीब 1200 करोड़ रुपये बताई जाती है. ये चीन का अब तक का सबसे महंगा घर है, जिसको देखने के लिए लोग दूर- दूर से आते हैं.

आलीशान घर की खासियत
इस आलीशान घर की एक- दो नहीं कई सारी खासियतें हैं. सबसे पहले तो ये घर एक आलीशान निजी द्वीप पर बना हुआ है. ये हरियाली से भरपूर खूबसूरत प्राकृतिक नजारा दिखाता है. ये घर पूरी तरह से चीनी सभ्यता और संस्कृति को भी दिखाता है. इतना ही नहीं बल्कि इस घर को फेंग सउई के नियमों के अनुसार ही बनाया गया है, जिसे चीन में बहुत ज्यादा माना जाता है. इस घर का डिजाइन पूरी तरह से यूनेस्को की विरात से प्रेरित है. इसे बनाने के लिए भी विशेष कारिगरों की मदद ली गई थी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Jun 2026 11:44 PM (IST)
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