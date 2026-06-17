32 बेडरूम और अंदर आलीशान झील, यह है चीन का सबसे महंगा घर, कौन है मालिक, कितनी है कीमत?

Most Expensive House from China: खूबसूरत वादियों में घर हर किसी का सपना होता है. लेकिन सोचिए अगर आपको कोई ऐसा घर मिले जो बीच आईलैंड में हो, जिसमें इनफिनिटी पूल हो, आसपास पहाड़ और खूबसूरती हो. इतना ही बल्कि घर घर अंदर से भी बेहद लग्जरी और शानदार हो, तो क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? सभी का जवाब लगभग होगा, 'हां क्यों नहीं'. ऐसा ही एक बेहद शानदार और लग्जरी घर चीन में भी है, जिसकी खूबसूरती की चर्चा भारत समेत तमाम देशों में भी होती है.

चीना का आलीशान घर

दरअसल चीन में एक ऐसा लग्जरी और आलीशान घर है, जिसकी चर्चा दुनियाभर में होती है. ये कोई मामूली घर नहीं है बल्कि इसमें 32 कमरे हैं और 32 बाथरूम भी है. ये घर करीब 72.400 वर्गफुट एरिया में बना है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इस घर को बनाने में तीन साल से भी ज्यादा का समय लगा था. 32 कमरों के अलावा इस घर में इनफिनिटी पूल है, घर के हर एक कमरे में नेचुरल लाइट आती है. ये घर बेहद खूबसूरत और आलीशान है.

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क्या नाम है और किसका घर है?

महल की तरह बने इस घर का नाम ताओहुआयुआन है, इसका मतलब होता है 'यूटोपिया' यानी एक आदर्श और शांत दुनिया. ये घर चीन के सूझोउ शहर की दुशु झील के बीच बने एक निजी द्वीप पर स्थित है. इस घर का मालिक कौन है ये सवाल कई लोगों के मन में है लेकिन इसका स्वामित्व पूरी तरह से गुमनाम है. ये घर किसका है इसका असली मालिक कौन है ये बात कोई नहीं जानता. इस घर की तरह रहस्यमयी इस घर का मालिक भी है.

कितनी है कीमत?

इस आलीशान घर की कीमत चीनी करेंसी के हिसाब से 1 अरब युआन है. डॉलर के हिसाब से गिना जाए तो इसकी कीमत 150 मिलियन डॉलर है, तो वहीं भारतीय रुपये के हिसाब से इस घर की कीमत करीब 1200 करोड़ रुपये बताई जाती है. ये चीन का अब तक का सबसे महंगा घर है, जिसको देखने के लिए लोग दूर- दूर से आते हैं.

आलीशान घर की खासियत

इस आलीशान घर की एक- दो नहीं कई सारी खासियतें हैं. सबसे पहले तो ये घर एक आलीशान निजी द्वीप पर बना हुआ है. ये हरियाली से भरपूर खूबसूरत प्राकृतिक नजारा दिखाता है. ये घर पूरी तरह से चीनी सभ्यता और संस्कृति को भी दिखाता है. इतना ही नहीं बल्कि इस घर को फेंग सउई के नियमों के अनुसार ही बनाया गया है, जिसे चीन में बहुत ज्यादा माना जाता है. इस घर का डिजाइन पूरी तरह से यूनेस्को की विरात से प्रेरित है. इसे बनाने के लिए भी विशेष कारिगरों की मदद ली गई थी.

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