ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकितने अमीर हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में चलाते हैं कई बिजनेस, भारत ने फिर नहीं ली उनसे ट्रॉफी

कितने अमीर हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में चलाते हैं कई बिजनेस, भारत ने फिर नहीं ली उनसे ट्रॉफी

2025 मेंस एशिया कप फाइनल के बाद एक बार फिर महिला एशिया कप 2026 की विजेता बनी भारतीय टीम ने ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. इसके बाद से ही नकवी काफी चर्चा में हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और उसके साथ कोई विवाद न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. टी20 एशिया कप 2026 के फाइनल के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन ट्रॉफी लेने के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. 

इस पूरे विवाद के बाद मोहसिन नकवी एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ-साथ नकवी एक बड़े कारोबारी भी हैं. उनका अपना मीडिया बिजनेस है और रियल एस्टेट में भी उन्होंने काफी पहचान बनाई है.

कौन हैं मोहसिन नकवी?
मोहसिन नकवी का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था. उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ाई की और इसके बाद अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की.

अपने करियर की शुरुआत उन्होंने CNN से की थी. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपना मीडिया कारोबार शुरू किया और साल 2009 में उन्होंने सिटी न्यूज नेटवर्क की शुरुआत की. जिसे बाद में City 42 के नाम से जाना गया. देखते ही देखते नकवी का मीडिया कारोबार पाकिस्तान के बड़े मीडिया नेटवर्क में शामिल हो गया है.

उल्टी गंगा: अब बांग्लादेश को हिलसा भेजने लगा भारत, 2 महीने में 500 टन का निर्यात

कितनी है मोहसिन नकवी की नेटवर्थ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहसिन नकवी की कुल संपत्ति करीब 10 मिलियन डॉलर यानी लगभग 88.75 करोड़ रुपये है. हालांकि, उनकी संपत्ति का कोई ऑफिशियल सरकारी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मीडिया कारोबार से आता है. इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश और टेक्नोलॉजी से जुड़े कारोबार में उनकी भूमिका है. मतलब नकवी की पहचान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नहीं है. क्रिकेट प्रशासन में आने से पहले ही वो मीडिया और कारोबार की दुनिया में अपनी जगह बना चुके थे.

राजनीति में भी एक्टिव हैं नकवी?
मोहसिन नकवी सिर्फ बिजनेस और क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं. वो राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं. जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे. इसके बाद फरवरी 2024 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया. बता दें कि नकवी PCB के 37वें चेयरमैन बने हैं. अप्रैल 2025 में उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का अध्यक्ष भी चुना गया.

गणेश चतुर्थी पर कितना महंगा मिलेगा सोना- चांदी, जानें 14 सितंबर का ताजा रेट

पहली बार कब हुई थी बेईज्जती?
एशिया कप 2025 के फाइनल में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था तब भी मैच के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर पहुंचे थे. लेकिन भारतीय टीम ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. इसी के बाद एक बार फिर लोगों की नजर मोहसिन नकवी की प्रोफेशनल और कारोबारी जिंदगी पर गई. अब एक बार फिर नकवी के साथ ट्रॉफी वाला मामला हुआ है और इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Net Worth Mohsin Naqvi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
उल्टी गंगा: अब बांग्लादेश को हिलसा भेजने लगा भारत, 2 महीने में 500 टन का निर्यात
उल्टी गंगा: अब बांग्लादेश को हिलसा भेजने लगा भारत, 2 महीने में 500 टन का निर्यात
बिजनेस
गणेश चतुर्थी पर कितना महंगा मिलेगा सोना- चांदी, जानें 14 सितंबर का ताजा रेट
गणेश चतुर्थी पर कितना महंगा मिलेगा सोना- चांदी, जानें 14 सितंबर का ताजा रेट
बिजनेस
आज गणेश चतुर्थी पर बैंक खुले हैं या बंद? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI का अलर्ट
आज गणेश चतुर्थी पर बैंक खुले हैं या बंद? ब्रांच जाने से पहले चेक करें RBI का अलर्ट
बिजनेस
आ गया आज के लिए पेट्रोल-डीजल का नया रेट, जानें आपके शहर में 1 लीटर की कीमत
आ गया आज के लिए पेट्रोल-डीजल का नया रेट, जानें आपके शहर में 1 लीटर की कीमत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
राजस्थान निकाय चुनाव: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
जेलेंस्की से खफा ट्रंप, रूस के बचाव में उतरे, बोले- 'एक काम करिए आप...'
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget