कितने अमीर हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में चलाते हैं कई बिजनेस, भारत ने फिर नहीं ली उनसे ट्रॉफी

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और उसके साथ कोई विवाद न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. टी20 एशिया कप 2026 के फाइनल के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन ट्रॉफी लेने के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

इस पूरे विवाद के बाद मोहसिन नकवी एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के साथ-साथ नकवी एक बड़े कारोबारी भी हैं. उनका अपना मीडिया बिजनेस है और रियल एस्टेट में भी उन्होंने काफी पहचान बनाई है.

कौन हैं मोहसिन नकवी?

मोहसिन नकवी का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था. उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ाई की और इसके बाद अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की.

अपने करियर की शुरुआत उन्होंने CNN से की थी. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपना मीडिया कारोबार शुरू किया और साल 2009 में उन्होंने सिटी न्यूज नेटवर्क की शुरुआत की. जिसे बाद में City 42 के नाम से जाना गया. देखते ही देखते नकवी का मीडिया कारोबार पाकिस्तान के बड़े मीडिया नेटवर्क में शामिल हो गया है.

उल्टी गंगा: अब बांग्लादेश को हिलसा भेजने लगा भारत, 2 महीने में 500 टन का निर्यात

कितनी है मोहसिन नकवी की नेटवर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहसिन नकवी की कुल संपत्ति करीब 10 मिलियन डॉलर यानी लगभग 88.75 करोड़ रुपये है. हालांकि, उनकी संपत्ति का कोई ऑफिशियल सरकारी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मीडिया कारोबार से आता है. इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश और टेक्नोलॉजी से जुड़े कारोबार में उनकी भूमिका है. मतलब नकवी की पहचान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नहीं है. क्रिकेट प्रशासन में आने से पहले ही वो मीडिया और कारोबार की दुनिया में अपनी जगह बना चुके थे.

राजनीति में भी एक्टिव हैं नकवी?

मोहसिन नकवी सिर्फ बिजनेस और क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं. वो राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं. जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे. इसके बाद फरवरी 2024 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया. बता दें कि नकवी PCB के 37वें चेयरमैन बने हैं. अप्रैल 2025 में उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का अध्यक्ष भी चुना गया.

गणेश चतुर्थी पर कितना महंगा मिलेगा सोना- चांदी, जानें 14 सितंबर का ताजा रेट

पहली बार कब हुई थी बेईज्जती?

एशिया कप 2025 के फाइनल में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था तब भी मैच के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर पहुंचे थे. लेकिन भारतीय टीम ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए. इसी के बाद एक बार फिर लोगों की नजर मोहसिन नकवी की प्रोफेशनल और कारोबारी जिंदगी पर गई. अब एक बार फिर नकवी के साथ ट्रॉफी वाला मामला हुआ है और इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.