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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI-MDR चार्ज के खिलाफ मोबाइल फोन रिटेलर्स, 2 अक्टूबर को मनाएंगे No UPI Day

UPI-MDR चार्ज के खिलाफ मोबाइल फोन रिटेलर्स, 2 अक्टूबर को मनाएंगे No UPI Day

सरकार ने हाल ही में UPI पेमेंट्स पर MDR चार्जेज लगाने की घोषणा की है. जिसके बाद से ही कई रिटेलर्स इसके खिलाफ हैं. तो वहीं अब 2 अक्टूबर को मोबाइल फोन रिटेलर्स इसके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Sep 2026 03:44 PM (IST)
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15 सितंबर को सरकार ने घोषणा की है कि अब से यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत का MDR चार्जेस लगेगा. जिसका विरोध तभी से ही दुकानदार और व्यापारी संगठन व्यापक रूप से कर रहे हैं. अब हाल ही में देशभर के मोबाइल फोन रिटेलर्स ने घोषणा कर दी है कि वो 2 अक्टूबर को इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगें.

इसके तहत वो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर No UPI Day मनाने वाले हैं. ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने इस विरोध का आह्वान किया है.

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दुकानदार क्या करेंगे?
दरअसल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मोबाइल दुकानदार UPI से पेमेंट लेना बंद कर सकते हैं. इसके अलावा दुकानों पर लगे UPI QR कोड को काले कपड़े से ढककर सांकेतिक विरोध किया जाएगा. दुकानदारों का कहना है कि उनका विरोध UPI या डिजिटल पेमेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि नए शुल्क के खिलाफ है.

AIMRA की क्या मांग है?
AIMRA का कहना है कि अगर देश में डिजिटल पेमेंट और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है, तो UPI को दुकानदारों के लिए Zero MDR यानी बिना किसी शुल्क के जारी रखना चाहिए. एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी इस शुल्क पर दोबारा विचार करने और छोटे व मध्यम मोबाइल दुकानदारों को राहत देने की मांग की है.

ये मोबाइल रिटेलर्स की चिंता
AIMRA का कहना है कि मोबाइल फोन खरीदने के लिए होने वाले ज्यादातर पेमेंट 2,000 रुपये से ज्यादा के होते हैं. ऐसे में 0.4% शुल्क का सीधा असर दुकानदारों की कमाई पर पड़ सकता है. एसोसिएशन के मुताबिक, अगर कोई छोटा दुकानदार हर महीने UPI के जरिए 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक का कारोबार करता है, तो उसे करीब 2,000 रुपये से 12,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ सकता है.

नए UPI-MDR चार्जेस के बारे में
बता दें कि सरकार की घोषणा के मुताबिक नए UPI-MDR चार्जेस 15 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं. इसी दिन से दुकानदारों को जब भी कोई ग्राहक 2,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो उस पर 0.4% MDR लागू होगा. हालांकि पर्सन टू पर्सन यानी P2P पेमेंट पर यह शुल्क नहीं लगेगा. 2,000 तक के छोटे UPI पेमेंट भी इस शुल्क से बाहर रखे गए हैं.

ये भी पढ़ें: दीवाली से पहले महंगाई का झटका! 8% तक बढ़ेंगे एसी- टीवी के दाम

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Sep 2026 03:44 PM (IST)
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