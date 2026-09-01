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हिंदी न्यूज़बिजनेसदूध 100 रुपया महंगा, मुंबई के बाद अब यहां दाम बढ़ाने की तैयारी

दूध 100 रुपया महंगा, मुंबई के बाद अब यहां दाम बढ़ाने की तैयारी

आज यानी 1 सितंबर को मुंबई में दूध के दाम बढ़े हैं. जिसके बाद खबरें हैं कि जल्दी ही हरियाणा में भी दूध की कीमतों में इजाफा होने वाला है. जिसके बाद यहां दूध की कीमत 100 रुपये प्रतिलीटर हो सकती है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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1 सितंबर 2026 को कई चीजों की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. जिसमें कमर्शियल LPG, एटीएफ और दूध की कीमतों में भी मुंबई में इजाफा देखने को मिला. जिसके बाद अब भारत के एक और राज्य में दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं. क्योंकि यहां के किसानों ने ये मांग सरकार से की है. हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर जल्दी ही भैंस के दूध की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो सकती है.

किसानों ने किया फैसला
दरअसल हरियाणा के कई जिलों में गांव और ब्लॉक स्तर पर डेयरी किसानों के समूहों ने ये फैसला किया है. किसानों का कहना है कि पशुओं के चारे, दाने, दवाइयों और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है. इसके अलावा दूध को लाने-ले जाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में मौजूदा 60 रुपये से 80 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर दूध बेचना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है.

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किस तारीख से हो सकती है बढ़ोतरी?
इस मुद्दे को लेकर जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक और हिसार जिलों के कई गांवों में डेयरी किसानों की बैठकें हो रही हैं. हांसी के भैणी अमीरपुर गांव में किसानों ने कहा है कि 5 सितंबर से भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर और गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर बेचा जाएगा. लस्सी की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर तय की गई है. आसपास के राजथल और थुराना गांवों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है.

क्यों बोले एसोसिएशन के अध्यक्ष?
वहीं हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि, 'पशुओं का दाना पहले 1800 रुपये में मिलता था, जो अब बढ़कर करीब 3 हजार रुपये का हो गया है. गेहूं के भूसे की कीमत भी बढ़कर 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. कुछ जिलों के डेयरी किसानों ने वीटा सहकारी डेयरी प्लांट्स को ज्ञापन देकर कच्चे दूध की खरीद कीमत में 2 रुपये से 3 रुपये प्रति किलो बढ़ाने की मांग की है.

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किसानों का कहना है कि पशु पालने का खर्च पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है. पशुओं के दाने, खली, चारा, गुड़, हरा चारा, दवाइयां और मजदूरी सबकुछ महंगा हो गया है. तो वहीं कई लोगों का मानना है कि भैंस के दूध का 100 रुपये लीटर बिकना तो ठीक है, लेकिन गाय के दूध को 80 रुपये प्रति लीटर में बेचना थोड़ा महंगा लग रहा है. हालांकि अब देखना होगा कि कब तक इन दामों में बदलाव होगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Sep 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Milk Price HARYANA NEWS
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