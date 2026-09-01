Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदूध, CNG, LPG सिलेंडर, कार और किराया, आज से क्या- क्या महंगा हुआ?

दूध, CNG, LPG सिलेंडर, कार और किराया, आज से क्या- क्या महंगा हुआ?

सितंबर का पहला दिन और देखते ही देखते महंगाई ने ऐसी करवट ली कि लोगों के होश ही उड़ गए. आज कई सारी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं. आइये यहां विस्तार में जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Sep 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

आज 1 सितंबर, दिन मंगलवार है और आज के दिन की शुरुआत ही महंगाई की मार से हुई है. महीने की शुरुआत ने ही आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दूध हो या सिलेंडर, सभी के दाम बढ़ गए. यहां एक साथ जान सकते हैं कि आज किन- किन चीजों का कितना रेट बढ़ा है. इससे आप मार्केट के ताजा दाम से अपडेटेड रहेंगे. 

एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा 

आज सुबह- सुबह कमर्शियल गैस सिलेंड के दाम महंगे हो गए. 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 9.50 रुपए तक महंगा हो गया है. इसी के साथ अब ये दिल्ली में 2747.50 रुपए, नोएडा में भी 2747.50 रुपए, कोलकाता में 2982 रुपए, चेन्नई में 2916.50 रुपए और मुंबई में 2,701 रुपए का बिक रहा है. 

यह भी पढ़ें- 14.10 लाख तक का एरियर, मालामाल बनाने आ रहा 8वां वेतन आयोग

छोटू गैस ने भी बिगाड़ा बजट

अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम से लोग उभरे भी नहीं थे कि 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई. इसी के साथ ये छोटू सिलेंडर भी 762 रुपए से बढ़कर 764 रुपए का हो गया है.  

मुंबई में दूध महंगा

गैस सिलेंडर के बढ़े दाम सुनकर अगर आप परेशान हो गए हैं तो रुकिए. अभी तो दूध के दाम जानना बाकि ही है. आज मुंबई में तबेले के खुले दूध (भैंस के दूध) की कीमतों में हुई 9 रुपये प्रति लीटर महंगे हो गए हैं. अब ये 93 रुपये प्रति लीटर पर नहीं बल्कि 102 रुपये प्रति लीटर पर बिकेंगे. 

तमिलनाडु में 44 रुपए लीटर दूध

तमिलनाडु में भी दूध 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. अब किसानों से दूध खरीदने के लिए 41 रुपये की जगह 44 रुपये प्रति लीटर देने होंगे. 

सीएनजी ने उड़ाए होश

सीएनजी भी मुबंई में ही महंगी हुई है. इसके दाम अब 2 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 88 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए है. 

पीएनजी के रेट में तेजी

वहीं, पीएनजी के रेट में भी एकाएक तेजी देखने को मिली. आज मुंबई में ही घरेलू पीएनजी 1 रुपए महंगा हो गया.

यह भी पढ़ें- सितंबर में भूलकर भी न चूकें ये 4 बड़ी डेडलाइन, वक्त रहते निपटा लें काम

कार खरीदना आसान नहीं

1 सितंबर की सुबह- सुबह से ही कार भी महंगी हो गई. टाटा मोटर्स ने अपनी कारों और SUV के अलग-अलग वैरिएंट्स के दाम 25,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं. हुंडई ने भी इस साल एक बार फिर अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं. 

ऑटो- टैक्सी का किराया बढ़ा 

इतना ही नहीं, आज से तो मुबंई में ऑटो और टैक्सी का किराया भी महंगा हो गया. ऑटो के किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी तो काली- पीली टैक्सी का भाड़ा 2 रुपए तक बढ़ गया. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
CNG LPG  Milk Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दूध, CNG, LPG सिलेंडर, कार और किराया, आज से क्या- क्या महंगा हुआ?
दूध, CNG, LPG सिलेंडर, कार और किराया, आज से क्या- क्या महंगा हुआ?
बिजनेस
14.10 लाख तक का एरियर, मालामाल बनाने आ रहा 8वां वेतन आयोग
14.10 लाख तक का एरियर, मालामाल बनाने आ रहा 8वां वेतन आयोग
बिजनेस
सितंबर में भूलकर भी न चूकें ये 4 बड़ी डेडलाइन, वक्त रहते निपटा लें काम
सितंबर में भूलकर भी न चूकें ये 4 बड़ी डेडलाइन, वक्त रहते निपटा लें काम
बिजनेस
क्या बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, LPG डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा?
क्या बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, LPG डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा?
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी
'47KM तक दरिंदगी, कितनी बच्चियों के साथ...' दिल्ली गैंगरेप पर भड़के राहुल गांधी
बिहार
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
इंडिया
CJP Protest Case LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
पंजाब
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget