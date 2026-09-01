दूध, CNG, LPG सिलेंडर, कार और किराया, आज से क्या- क्या महंगा हुआ?

आज 1 सितंबर, दिन मंगलवार है और आज के दिन की शुरुआत ही महंगाई की मार से हुई है. महीने की शुरुआत ने ही आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दूध हो या सिलेंडर, सभी के दाम बढ़ गए. यहां एक साथ जान सकते हैं कि आज किन- किन चीजों का कितना रेट बढ़ा है. इससे आप मार्केट के ताजा दाम से अपडेटेड रहेंगे.

एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा

आज सुबह- सुबह कमर्शियल गैस सिलेंड के दाम महंगे हो गए. 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 9.50 रुपए तक महंगा हो गया है. इसी के साथ अब ये दिल्ली में 2747.50 रुपए, नोएडा में भी 2747.50 रुपए, कोलकाता में 2982 रुपए, चेन्नई में 2916.50 रुपए और मुंबई में 2,701 रुपए का बिक रहा है.

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छोटू गैस ने भी बिगाड़ा बजट

अभी कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम से लोग उभरे भी नहीं थे कि 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई. इसी के साथ ये छोटू सिलेंडर भी 762 रुपए से बढ़कर 764 रुपए का हो गया है.

मुंबई में दूध महंगा

गैस सिलेंडर के बढ़े दाम सुनकर अगर आप परेशान हो गए हैं तो रुकिए. अभी तो दूध के दाम जानना बाकि ही है. आज मुंबई में तबेले के खुले दूध (भैंस के दूध) की कीमतों में हुई 9 रुपये प्रति लीटर महंगे हो गए हैं. अब ये 93 रुपये प्रति लीटर पर नहीं बल्कि 102 रुपये प्रति लीटर पर बिकेंगे.

तमिलनाडु में 44 रुपए लीटर दूध

तमिलनाडु में भी दूध 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. अब किसानों से दूध खरीदने के लिए 41 रुपये की जगह 44 रुपये प्रति लीटर देने होंगे.

सीएनजी ने उड़ाए होश

सीएनजी भी मुबंई में ही महंगी हुई है. इसके दाम अब 2 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 88 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए है.

पीएनजी के रेट में तेजी

वहीं, पीएनजी के रेट में भी एकाएक तेजी देखने को मिली. आज मुंबई में ही घरेलू पीएनजी 1 रुपए महंगा हो गया.

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कार खरीदना आसान नहीं

1 सितंबर की सुबह- सुबह से ही कार भी महंगी हो गई. टाटा मोटर्स ने अपनी कारों और SUV के अलग-अलग वैरिएंट्स के दाम 25,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं. हुंडई ने भी इस साल एक बार फिर अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं.

ऑटो- टैक्सी का किराया बढ़ा

इतना ही नहीं, आज से तो मुबंई में ऑटो और टैक्सी का किराया भी महंगा हो गया. ऑटो के किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी तो काली- पीली टैक्सी का भाड़ा 2 रुपए तक बढ़ गया.