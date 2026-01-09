Microsoft Layoff: दुनिया की बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) एक बार फिर से सुर्खियों में है. बताया जा रहा है कि कंपनी जनवरी 2026 में 22000 कर्मचारियों की छंटनी करने की प्लानिंग में है. हालांकि, इस पर अपना रूख साफ करते हुए कंपनी ने कहा है कि ये खबरें सच नहीं हैं, ये महज अटकलें हैं.

CEO ने बताया सच

माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कम्युनिकेशंस ऑफिसर फ्रैंक एक्स. शॉ ने बताया कि ये अफवाहें 100 परसेंट मनगढ़ंत और गलत है. TipRanks में पब्लिश एक आर्टिकल के बाद ये अफवाहें उड़नी शुरू हुईं, जिससे हजारों की तादात में कर्मचारी टेंशन में आ गए. कुछ पोस्ट में तो यह तक दावा किया गया कि माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्कफोर्स में 5 परसेंट से 10 परसेंट की कटौती कर सकता है, जिसका मतलब होगा 11000 से 22000 कर्मचारियों की छंटनी. बताया गया कि इस बार Azure, Xbox और ग्लोबल सेल्स की टीमें प्रभावित हो सकती हैं. इन अफवाहों पर चुटकी लेते हुए फ्रैंक एक्स. शॉ ने कहा कि जल्द ही चीजें कन्फर्म हो जाएंगी. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, ''मुझे इस बात का बेसब्री से इंतजार है.''

15000 कर्मचारियों की छंटनी

पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने दुनियाभर में 15000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की थी. सबसे पहले जुलाई में 9000 वर्कर्स काम से निकाले गए. इससे पहले मई में 6800 लोगों की छंटनी हुई. हालांकि, इस छंटनी का कंपनी के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यह पहले से ज्यादा मजबूत हुई और कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई. दरअसल, माइक्रोसाफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर अपना निवेश जारी रखा है. इससे निवेशकों का कंपनी पर भरोसा बरकरार है. कंपनी के सीईओ सत्य नडेला अगले दो सालों में भारत में 3 बिलियन डॉलर यानी कि 25722 करोड़ रुपये के निवेश की भी बात कह चुके हैं.

