हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसMeta Layoffs: Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?

Meta Layoffs: Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?

Meta Layoffs Update: AI के बढ़ते असर के बीच अब Meta में भी हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर असर देखने को मिल रहा है. कंपनी सिंगापुर से शुरू होकर बड़े स्तर पर री-स्ट्रक्चरिंग कर रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 May 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कर्मचारी AI प्रशिक्षण में डेटा उपयोग को लेकर चिंतित हैं।

Meta Layoffs Update: आज के समय में जिस टेक्नोलॉजी को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, अब वहीं कई लोगों की नौकरियों के लिए खतरा बन रही हैं. अमेजन, IBM और इफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब Meta में भी AI की वजह से बड़े पैमाने पर छंटनी देखने को मिल रही है.

सिंगापुर से शुरू हुई छंटनी

Meta ने अपनी एशियाई हब सिंगापुर से कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. कंपनी दुनिया भर में लगभग 8 हजार पदों को कम करने की योजना पर काम कर रही है. यह कदम खर्च कम करने और AI में भारी इन्वेस्ट के लिए उठाया गया है. 20 मई यानी आज सिंगापुर के कर्मचारियों को सुबह 4 बजे ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई.

स्टारबक्स में छंटनी, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मैनेजर तक की गई नौकरी, सैकड़ों कर्मचारियों की छुट्टी

इसके बाद यूरोप और अमेरिका के कर्मचारियों को भी नोटिफिकेशन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रभावित कर्मचारियों को फिलहाल WORK FROM HOME करने को कहा गया है. ये छंटनी खासतौर पर इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों पर ज्यादा असर डाल रही है.  

AI पर बड़ा इन्वेस्ट, नौकरी पर असर

बता दें कि Meta इस साल AI पर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है. साथ ही कंपनी का फोकस अब AI-फर्स्ट स्ट्रक्चर पर है, जिसके चलते संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. इसे साथ ही कंपनी ने चार नई AI-नेटिव टीमों का गठन किया है और मैनेजमेंट लेयर को भी छोटा किया जा रहा है ताकि, फैसले तेजी से लिए जा सकें. इस बदलाव से कंपनी को हर साल लगभग 3 बिलियन डॉलर की बचत होने की उम्मीद है.

कर्मचारियों पर बढ़ता दबाव

यह छंटनी सबसे ज्यादा टेक्निकल और इंजीनियरिंग टीमों को प्रभावित कर रही है. सिंगापुर Meta का एशिया में एक जरूरी सेंटर है, इसलिए यहां सबसे पहले असर देखा गया. कई कर्मचारियों में लगातार नौकरी जाने का डर बना हुआ है, जिससे उनके काम और मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है. कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के इस फैसले के खिलाफ आवाज भी उठाई है.

रॉकेट की रफ्तार पकड़ रहा सोना तो चांदी ने दी राहत की सांस, जानें आज का सोने- चांदी का भाव

मार्क जुकरबर्ग का AI फोकस

मार्क जुकरबर्ग ने AI को कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया है. Meta अब Google और OpenAI जैसी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए तेजी से AI में इन्वेस्ट कर रही है. कंपनी इंजीनियरों को AI टूल्स का उपयोग बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है. वहीं कुछ कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित है कि AI ट्रेनिंग के लिए उनका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है.

अगर बात करें कि क्या आगे भी कंपनी छंटनी कर सकती है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छंटनी मेटा की पहले से चल रही री-स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. आने वाले टाइम में और कटौती हो सकती है, हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. 

Published at : 20 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Business News Mark Zuckerberg AI Meta Layoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Meta Layoffs: Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?
Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?
बिजनेस
Explained: दुनिया की टॉप-100 कंपनियों में भारतीय गायब! रिलायंस, एयरटेल और TCS जैसे बड़े खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू कैसे घटी?
दुनिया की टॉप-100 कंपनियों में भारतीय गायब! रिलायंस, एयरटेल और TCS की मार्केट वैल्यू कैसे घटी?
बिजनेस
Explained: क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय एक-दूजे से जुदा, निचोड़ क्या निकला?
क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग, निचोड़ क्या निकला?
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: 13 से 17 रुपए महंगा हो पेट्रोल-डीजल, देश के इस बड़े उद्योगपति ने क्यों की ऐसी डिमांड?
Petrol-Diesel Price: 13 से 17 रुपए महंगा हो पेट्रोल-डीजल, देश के इस बड़े उद्योगपति ने क्यों की ऐसी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
PM Modi Trump Meeting: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget