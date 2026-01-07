हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर एक के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 46715 रुपये! क्या वाकई में सरकार की तरफ से आएंगे पैसे?

हर एक के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 46715 रुपये! क्या वाकई में सरकार की तरफ से आएंगे पैसे?

Viral Message: देश के हर नागरिक के अकाउंट में सरकार की ओर से 46715 जमा कराए जाने का मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं. PIB की फैक्ट चेक टीम ने इसकी जांच की है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Jan 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Message: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से देश के हर नागरिक के अकाउंट में 46715 जमा कराए जा रहे हैं. वायरल मैसेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने देश में आर्थिक संकट को कम करने के मकसद से यह कदम उठाया है.

इस मैसेज को लोग बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं. भारत सरकार की ऑफिशियल एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इसी वायरल दावे की जांच की और इसे पूरी तरह से फर्जी पाया. एजेंसी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वित्त मंत्रालय न तो ऐसी कोई स्कीम का ऐलान किया है और न ही शुरू की है. 

मैसेज के साथ एक लिंक भी 

हद तो तब हो गई जब इस फर्जी मैसेज के साथ 'Register for support' के नाम पर एक बटन या लिंक भी दिए जाने की बात सामने आई. ऐसे लिंक अकसर फिशिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फिशिंग का मतलब होता है आपकी पर्सनल जानकारी या बैंक डिटेल्स को धोखे से निकालने की कोशिश. इसमें स्कैमर्स रजिस्ट्रेशन के बहाने आपसे आपकी सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं.

सरकार की नागरिकों से अपील

सरकार ने लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा नहीं करने और ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर सच्चाई की जांच करने का आग्रह किया है. देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर बैंक डिटेल्स जैसी अपनी जरूरी जानकारी या पर्सनल डिटेल शेयर करने से बचना चाहिए. ऐसे फर्जी मैसेज या वीडियोज को फॉरवर्ड करने के बजाय साइबर सेल या PIB फैक्ट चेक को रिपोर्ट करने की जरूरत है.

साइबर फ्रॉड स्कैम करने के लिए रोजाना नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं और यह इन्हीं में से एक तरीका फिशिंग है. ऐसे में खुद को बचाने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले दस बार सोचें. Bank details, OTP, CVV जैसी अहम जानकारियां किसी के भी साथ शेयर करने से बचें. कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. इनके अलावा, 2-फैक्टर ऑथिन्टिकेशन को हमेशा ऑन रखें और एंटीवायरस का भी इस्तेमाल करें. आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको किसी बड़े फ्रॉड से बचा सकती है. 

 

Published at : 07 Jan 2026 07:34 AM (IST)
