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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में UPI MDR पर बवाल, क्या पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट पर लगती है फीस?

भारत में UPI MDR पर बवाल, क्या पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट पर लगती है फीस?

UPI मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है. इसे छोटे कारोबारियों पर बोझ बताया जा रहा है. इस पर कई लोग विरोध जता रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Sep 2026 12:03 PM (IST)
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  • भारत में ₹2000+ UPI भुगतान पर शुल्क का विरोध.
  • पाकिस्तान में UPI नहीं, 'रास्त' अपनी भुगतान प्रणाली है.
  • पाकिस्तान: 'रास्त' पर कम शुल्क, निजी ऐप्स पर अधिक.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए फ्रेमवर्क के तहत, 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट्स (P2M) पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूले जाने की बात कही गई है. यह नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है.

MDR पर घमासान

देश में इस पर अभी बवाल मचा हुआ है. इस नियम का विरोध कर रहे लोग इसे आम जनता और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि  2000 रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर शुल्क लगने से देश के इकोसिस्टम को झटका लगेगा और लोग दोबारा से नकदी का रुख करेंगे.

विरोध कर रहे नेताओं का तर्क है कि हफ्ते भर का राशन वगैरह की खरीदारी पर बिल अकसर 2000 रुपये से ऊपर चला जाता है. ऐसे में फीस कटने के डर से लोग डिजिटल पेमेंट लेना छोड़ देंगे. भारत में मचे इस सियासी और सामाजिक घमासान के बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट को लेकर क्या नियम है? क्या यहां भी ऑनलाइन पेमेंट पर फीस लगती है? 

क्या पाकिस्तान में है UPI?

सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में भारत का UPI (Unified Payments Interface) काम नहीं करता है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के चलते भारत का यूपीआई नेटवर्क यहां उपलब्ध ही नहीं है. हालांकि, पाकिस्तान का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम है.

जिस तरह भारत में PhonePe, BHIM जैसे डिजिटल पेमेंट के ऐप्स UPI नेटवर्क के तहत काम करते हैं. उसी तरह से पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने 'Raast' नाम का सरकारी सिस्टम बनाया है, जो बैंकों और ऐप्स को आपस में जोड़ने का काम करता है. पाकिस्तान में लोग मोबाइल नंबर (Raast ID) एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. 

पाकिस्तान में कौन-कौन से हैं ऐप?

जिस तरह भारत में Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स हैं. ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में Easypaisa, JazzCash, SadaPay, UPaisa, Konnect by HBL जैसे कई डिजिटल पेमेंट ऐप्स हैं. इनके जरिए QR कोड स्कैन कर या मोबाइल नंबर के जरिए बड़े ही आसानी से फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. 

क्या पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट पर लगती है फीस?

पाकिस्तान में भी डिजिटल पेमेंट पर MDR वसूला जाता है. हालांकि, वहां नियम भारत से काफी अलग है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 'RaastP2M'के जरिए दुकानदार को किए जाने वाले मर्चेंट्स पेमेंट के लिए MDR को अधिकतम 0.25% पर सीमित रखा है. साथ ही यहां सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 0.5% की सब्सिडी भी देती है.

पेट्रोल पंपों पर कार्ड से पेमेंट करने पर प्रति लीटर सिर्फ 1 PKR का फ्लैट MDR तय किया गया है. हालांकि, SadaPay, NayaPay जैसे प्राइवेट फिनटेक ऐप या क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करने की स्थिति में दुकानदारों से 1.5% से लेकर 3.5% तक का MDR वसूला जाता है. कुल मिलाकर पाकिस्तान में सरकार अपने सरकारी 'Raast' क्यूआर पर तो सब्सिडी देकर MDR को जीरो रखती है, लेकिन Easypaisa, JazzCash जैसे डिजिटल वॉलेट्स और कार्ड्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर 1.5% - 3.5% तक का तगड़ा MDR वसूलती है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Pakistan UPI MDR
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