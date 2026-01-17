35000 करोड़ का दांव, 12000 लोगों की नौकरी... ऑटो सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी का बड़ा है प्लान

Maruti Suzuki: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Limited) गुजरात के खोरज में एक नया प्लांट बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है. कंपनी का प्लान इस प्लांट में हर साल कुल 10 लाख कारें बनाना है. इतना ही नहीं, इस नए ऑटो प्लांट के बनने से करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है.

1,750 एकड़ की जमीन पर लगेगी फैक्ट्री

मारुति सुजुकी का गुजरात प्लांट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) द्वारा दी गई 1,750 एकड़ की जमीन पर लगाया जाएगा. कंपनी के MD श्रीयुत हिताची ताकेउची ने गांधीनगर में राज्य सरकार और ऑटोमेकर के बीच हुए एक समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इन्वेस्टमेंट लेटर सौंपा. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और मारुति सुजुकी के होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सुनील कक्कड़ भी मौजूद रहे.

ऑटो सेक्टर में आगे बढ़ेगा गुजरात

इस बारे में मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा खोरज में 35,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक मेगा कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार को इन्वेस्टमेंट लेटर सौंपते हुए खुशी हुई." उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोजेक्ट सहायक इकाइयों और MSMEs के विकास को बढ़ावा देगा, जिससे एक मजबूत ऑटो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा.

CM पटेल ने भारत-जापान साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि मारुति सुजुकी की मौजूदगी गुजरात के पॉलिसी-आधारित शासन, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग-अनुकूल इकोसिस्टम में वैश्विक विश्वास को दर्शाती है. उन्होंने कहा, "गुजरात भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल हब में से एक और वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में मजबूती से उभरा है."

X पर अपने लिखे एक पोस्ट में डिप्टी सीएम संघवी ने कहा, "गुजरात की ग्रोथ स्टोरी के लिए यह एक गर्व का पल है, जिसमें अहम इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट देखने को मिले हैं जो राज्य में नौकरियां, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाएंगे. इस तरह की पार्टनरशिप दिखाती हैं कि कैसे एक अच्छा माहौल बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट करने और विस्तार करने के लिए आकर्षित कर सकता है."

भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने 1983 में हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ काम शुरू किया था.

ये भी पढ़ें:

भारत ने लिया ऐसा फैसला कि अब नहीं गल रही अमेरिका की दाल, जानें क्या है पूरा मामला?