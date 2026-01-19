न रिलायंस, न TCS... कमाई के मामले में इन 3 कंपनियों ने छोड़ा सबको पीछे, निवेशकों की मौज

M-Cap of 10 most valued firms: बीते हफ्ते शेयर बाजार में कारोबार सुस्त रहा. इस दौरान BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 5.89 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई और NSE निफ्टी 11.05 अंक ऊपर चढ़ा. हालांकि, बावजूद इसके टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से तीन के मार्केट वैल्यूएशन में कम्बाइंड रुप से 75,855.43 करोड़ रुपये की तेजी आई है. इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंफोसिस सबसे ज्यादा फायदे में रहे.

किसे सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान?

बीते हफ्ते जहां सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंफोसिस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ. वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. इन कंपनियों को कुल मिलाकर 75,549.89 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इन सात कंपनियों को हुआ टोटल नुकसान तीन कंपनियों – ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंफोसिस के मार्केट कैप में आई 75,855.43 करोड़ रुपये की तेजी से कम था.

SBI ने खूब कमाया प्रॉफिट

इस दौरान SBI का मार्केट कैप 39,045.51 करोड़ रुपये बढ़कर 9,62,107.27 करोड़ रुपये हो गया, जिससे यह सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन गई. इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन (mcap) 31,014.59 करोड़ रुपये बढ़कर 7,01,889.59 करोड़ रुपये हो गया. इसी तरह से ICICI बैंक ने अपने मार्केट वैल्यूएशन में 5,795.33 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे इसका mcap 10,09,470.28 करोड़ रुपये हो गया.



रिलायंस को हुआ कितना नुकसान?

हालांकि, पिछले हफ्ते मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को 23,952.48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिससे अब कंपनी की वैल्यूएशन 19,72,493.21 करोड़ रुपये रह गई है. बावजूद इसके यह देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है. रिलायंस के बाद वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो का नंबर आता है.

लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट वैल्यूएशन 23,501.8 करोड़ रुपये गिरकर 5,30,410.23 करोड़ रुपये हो गया. इसी तरह से HDFC बैंक का वैल्यूएशन 11,615.35 करोड़ रुपये कम होकर 14,32,534.91 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का 6,443.38 करोड़ रुपये गिरकर 11,49,544.43 करोड़ रुपये रहा.

