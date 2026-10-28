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हिंदी न्यूज़बिजनेसमैनेजर ने 3 बार चुराया टिफिन, बदले में कर्मचारी ने खाया लंच तो HR ने भेजा नोटिस

मैनेजर ने 3 बार चुराया टिफिन, बदले में कर्मचारी ने खाया लंच तो HR ने भेजा नोटिस

ऑफिस में मैनेजर पर कर्मचारी का लंच तीन बार खा लेने का आरोप लगाया गया. बदले की भावना में कर्मचारी ने मैनेजर का खाना खा लिया, जिसके बाद HR ने CCTV फुटेज के आधार पर उसके खिलाफ जांच को शुरु करवाया.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 28 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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ऑफिस में छोटी-सी बात भी कब कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच बड़े विवाद का रूप ले ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. आमतौर पर ऑफिस में काम, टारगेट और सैलरी को लेकर बहस होती है, लेकिन इस बार एक लंच बॉक्स ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया.

एक महिला कर्मचारी का आरोप है कि उसकी मैनेजर कई बार फ्रिज से उसका खाना निकालकर खा चुकी थी. जब महिला ने भी जवाब में मैनेजर का लंच खा लिया, तो उसके खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच शुरू हो गई. इस मामले ने सोशल मीडिया पर ऑफिस के नियमों और कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है.

CCTV फुटेज के आधार पर शुरू हुई जांच

ऑनलाइन साझा किए गए ईमेल के स्क्रीनशॉट के अनुसार, HR प्रतिनिधि रेबेका ने मेलिसा को बताया कि CCTV फुटेज में उसे 5 अक्टूबर को दोपहर 1:07 बजे स्टाफ फ्रिज से मैनेजर का खाना निकालते हुए देखा गया था.

मेलिसा ने खाना खाने की बात स्वीकार की थी, इसके बाद HR ने मामले को संभावित गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए औपचारिक जांच शुरू की और उसे अनुशासनात्मक बैठक में शामिल होने के लिए कहा.

तीन बार गायब हुआ महिला कर्मचारी का खाना

रिपोर्ट के मुताबिक, मेलिसा नाम की कर्मचारी ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों में उसकी मैनेजर तीन बार फ्रिज से उसका खाना निकालकर खा चुकी थी. मेलिसा का कहना है कि उसने मैनेजर को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा था. उसने कथित तौर पर चेतावनी भी दी थी कि अगर दोबारा उसका खाना लिया गया, तो वह भी ऐसा ही करेगी.

मेलिसा के अनुसार, जब उसे फ्रिज में मैनेजर का लंच मिला, तो उसने उसे खा लिया. हालांकि, इस घटना के बाद मामला HR विभाग तक पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोगों का मानना है कि अगर मैनेजर ने भी कर्मचारी का खाना लिया था, तो उसके खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि किसी दूसरे का खाना बिना अनुमति लेना गलत है और कर्मचारी को बदला लेने के बजाय HR से शिकायत करनी चाहिए थी.

इस विवाद ने कार्यस्थल पर जवाबदेही, समान नियमों और शिकायतों के निष्पक्ष निपटारे को लेकर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल, उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर साझा किए गए दावों और स्क्रीनशॉट पर आधारित है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कर्मचारी ने HR से पूछा- मैनेजर पर कार्रवाई क्यों नहीं?

मेलिसा ने सवाल उठाया कि अगर उसका एक बार खाना खाने का मामला जांच के दायरे में है, तो उसके आरोपों की भी जांच होनी चाहिए. उसका कहना था कि मैनेजर ने कई बार उसका खाना लिया, जबकि उसने ऐसा न करने के लिए कहा था.

HR प्रतिनिधि के मुताबिक, मैनेजर ने मेलिसा के आरोपों से इनकार किया. इसके बाद मेलिसा ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और कथित तौर पर ऐसे संदेश भी पेश किए, जिनसे वह अपने आरोपों को साबित करना चाहती थी. हालांकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि मैनेजर के खिलाफ अलग से जांच शुरू हुई या नहीं.

यह भी पढ़ें- विधवा के खाते में आए 60 लाख , मिला Tax नोटिस, कोर्ट में कैसे जीती महिला?

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Office Controversy HR Investigation
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