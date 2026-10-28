मैनेजर ने 3 बार चुराया टिफिन, बदले में कर्मचारी ने खाया लंच तो HR ने भेजा नोटिस

ऑफिस में छोटी-सी बात भी कब कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच बड़े विवाद का रूप ले ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. आमतौर पर ऑफिस में काम, टारगेट और सैलरी को लेकर बहस होती है, लेकिन इस बार एक लंच बॉक्स ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया.

एक महिला कर्मचारी का आरोप है कि उसकी मैनेजर कई बार फ्रिज से उसका खाना निकालकर खा चुकी थी. जब महिला ने भी जवाब में मैनेजर का लंच खा लिया, तो उसके खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच शुरू हो गई. इस मामले ने सोशल मीडिया पर ऑफिस के नियमों और कर्मचारियों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है.

CCTV फुटेज के आधार पर शुरू हुई जांच

ऑनलाइन साझा किए गए ईमेल के स्क्रीनशॉट के अनुसार, HR प्रतिनिधि रेबेका ने मेलिसा को बताया कि CCTV फुटेज में उसे 5 अक्टूबर को दोपहर 1:07 बजे स्टाफ फ्रिज से मैनेजर का खाना निकालते हुए देखा गया था.

मेलिसा ने खाना खाने की बात स्वीकार की थी, इसके बाद HR ने मामले को संभावित गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए औपचारिक जांच शुरू की और उसे अनुशासनात्मक बैठक में शामिल होने के लिए कहा.

तीन बार गायब हुआ महिला कर्मचारी का खाना

रिपोर्ट के मुताबिक, मेलिसा नाम की कर्मचारी ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों में उसकी मैनेजर तीन बार फ्रिज से उसका खाना निकालकर खा चुकी थी. मेलिसा का कहना है कि उसने मैनेजर को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा था. उसने कथित तौर पर चेतावनी भी दी थी कि अगर दोबारा उसका खाना लिया गया, तो वह भी ऐसा ही करेगी.

मेलिसा के अनुसार, जब उसे फ्रिज में मैनेजर का लंच मिला, तो उसने उसे खा लिया. हालांकि, इस घटना के बाद मामला HR विभाग तक पहुंच गया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोगों का मानना है कि अगर मैनेजर ने भी कर्मचारी का खाना लिया था, तो उसके खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि किसी दूसरे का खाना बिना अनुमति लेना गलत है और कर्मचारी को बदला लेने के बजाय HR से शिकायत करनी चाहिए थी.

इस विवाद ने कार्यस्थल पर जवाबदेही, समान नियमों और शिकायतों के निष्पक्ष निपटारे को लेकर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल, उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर साझा किए गए दावों और स्क्रीनशॉट पर आधारित है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कर्मचारी ने HR से पूछा- मैनेजर पर कार्रवाई क्यों नहीं?

मेलिसा ने सवाल उठाया कि अगर उसका एक बार खाना खाने का मामला जांच के दायरे में है, तो उसके आरोपों की भी जांच होनी चाहिए. उसका कहना था कि मैनेजर ने कई बार उसका खाना लिया, जबकि उसने ऐसा न करने के लिए कहा था.

HR प्रतिनिधि के मुताबिक, मैनेजर ने मेलिसा के आरोपों से इनकार किया. इसके बाद मेलिसा ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और कथित तौर पर ऐसे संदेश भी पेश किए, जिनसे वह अपने आरोपों को साबित करना चाहती थी. हालांकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि मैनेजर के खिलाफ अलग से जांच शुरू हुई या नहीं.

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