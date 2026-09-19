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हिंदी न्यूज़बिजनेसखानदानी सोना बेचकर पत्नी के लिए खरीदा iPhone 18 Pro Max, बड़े बिजनेसमेन ने कसा तंज

खानदानी सोना बेचकर पत्नी के लिए खरीदा iPhone 18 Pro Max, बड़े बिजनेसमेन ने कसा तंज

पत्नी को iPhone 18 Pro दिलाने के लिए परिवार का पुश्तैनी सोना बेचने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पर भारतीय उद्योगपति की प्रतिक्रिया ने खर्च, शौक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर बहस छेड़ दी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 19 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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जब से IPHONE18 PRO MAX लॉन्च हुआ है तब से सभी लोगों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई देने को मिल रहा है. 18 सितंबर से IPHONE18 PRO कि खरीदारी के लिए एप्पल के शोरूम्स पर सुबह से काफी लंबी कतारें देखने को मिल रहीं हैं. इस ही बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वायरल वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसने इस फोन को लेकर बहस छेड़ दी है. 

शख्स ने सोना बेचकर पत्नी के लिए खरीदा फोन 

मामला कुछ यह है कि दिल्ली के एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो देखने को मिला, जिसमें उसका दावा है कि उसने अपनी पत्नी के लिए नया आईफोन 19 प्रो मैक्स खरीदा है. मजे कि बात यह है कि उसने वह फोन परिवार से मिली कुछ पुरानी सोने कि चीजें बेच कर लिया था. व्यक्ति का कहना हे कि यह सोना उसे परिवार कि पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिला था. उसका यह दावा है कि उसने अपने पूर्वजों के दिये गये सोने में से कुछ सोना बेच कर अपनी पत्नी के लिए फोन लेने का फैसला किया. 

यह भी पढ़ें-  गजब महंगा हुआ सोना, कीमत 1.54 लाख के पार; चांदी में भी बड़ी तेजी 

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हर्ष गोयनका ने शेयर किया वीडियो  

देश के बड़े उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर शेयर किया. हर्ष ने उस वीडियो पर अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि कुछ लोग घर खरीदने के लिए अपने सोने को बेचते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाने के लिए यह कदम उठाते हैं. वहीं इस मामले में आदमी ने अपनी पत्नी को फोन दिलाने के लिए अपने परिवार से मिले हुए विरासत के सोने को बेचना सही समझा. 

गोयनका कि इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. कुछ लोगों का कहना था कि उसने यह कदम प्यार में करा, तो दूसरी ओर कहा गया कि इतने महंगे फोन के लिए अपनी खुद के पुश्तैनी सोने को बेचना बिलकुल भी  उचित साबित नहीं होता है. 

कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी भी है तो उससे  पहले अपनी खुद कि आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से ध्यान में रख कर खरीदने का फैसला लें. 

IPHONE18 PRO कि कीमत क्या है ?

APPLE के मुताबिक IPHONE18PRO कि कीमत भारत में शुरुआती तौर पर 1,64,900 है, जबकि IPHONE18PROMAX कि कीमत 1,79,900 रखी गई है. नए प्रो मॅाडल में 48MP FUSION MAIN कैमरा, बेहतर लो- लाइट फोटो और वीडियो क्षमता के साथ लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें- नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन की कमाई का पूरा सच, किसकी कितनी है सैलरी?

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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