खानदानी सोना बेचकर पत्नी के लिए खरीदा iPhone 18 Pro Max, बड़े बिजनेसमेन ने कसा तंज

जब से IPHONE18 PRO MAX लॉन्च हुआ है तब से सभी लोगों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई देने को मिल रहा है. 18 सितंबर से IPHONE18 PRO कि खरीदारी के लिए एप्पल के शोरूम्स पर सुबह से काफी लंबी कतारें देखने को मिल रहीं हैं. इस ही बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वायरल वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसने इस फोन को लेकर बहस छेड़ दी है.



शख्स ने सोना बेचकर पत्नी के लिए खरीदा फोन



मामला कुछ यह है कि दिल्ली के एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो देखने को मिला, जिसमें उसका दावा है कि उसने अपनी पत्नी के लिए नया आईफोन 19 प्रो मैक्स खरीदा है. मजे कि बात यह है कि उसने वह फोन परिवार से मिली कुछ पुरानी सोने कि चीजें बेच कर लिया था. व्यक्ति का कहना हे कि यह सोना उसे परिवार कि पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिला था. उसका यह दावा है कि उसने अपने पूर्वजों के दिये गये सोने में से कुछ सोना बेच कर अपनी पत्नी के लिए फोन लेने का फैसला किया.

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हर्ष गोयनका ने शेयर किया वीडियो



देश के बड़े उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर शेयर किया. हर्ष ने उस वीडियो पर अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि कुछ लोग घर खरीदने के लिए अपने सोने को बेचते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाने के लिए यह कदम उठाते हैं. वहीं इस मामले में आदमी ने अपनी पत्नी को फोन दिलाने के लिए अपने परिवार से मिले हुए विरासत के सोने को बेचना सही समझा.



गोयनका कि इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. कुछ लोगों का कहना था कि उसने यह कदम प्यार में करा, तो दूसरी ओर कहा गया कि इतने महंगे फोन के लिए अपनी खुद के पुश्तैनी सोने को बेचना बिलकुल भी उचित साबित नहीं होता है.

कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी भी है तो उससे पहले अपनी खुद कि आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से ध्यान में रख कर खरीदने का फैसला लें.

Some people sell gold to buy a house. Some sell it for their children’s future. This Delhi man sold family gold passed down from his grandmother and great-grandmother to buy his wife an iPhone 18 Pro Max.🙈 pic.twitter.com/MVSUEtmfSB — Harsh Goenka (@hvgoenka) September 18, 2026

IPHONE18 PRO कि कीमत क्या है ?



APPLE के मुताबिक IPHONE18PRO कि कीमत भारत में शुरुआती तौर पर 1,64,900 है, जबकि IPHONE18PROMAX कि कीमत 1,79,900 रखी गई है. नए प्रो मॅाडल में 48MP FUSION MAIN कैमरा, बेहतर लो- लाइट फोटो और वीडियो क्षमता के साथ लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

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