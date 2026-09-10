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हिंदी न्यूज़बिजनेसदूध की फिर बढ़ी कीमत, लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा पैसा; जानें मामला

दूध की फिर बढ़ी कीमत, लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा पैसा; जानें मामला

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव से पहले दूध की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसका आपके बिल पर कोईअसर नहीं होगा. यानी दूध के खुदरा दाम नहीं बढ़ेंगे और किसानों को भी मुनाफा होता रहेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 10 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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  • पुणे दूध संघ ने किसानों को राहत देते हुए खरीद मूल्य बढ़ाया.
  • गाय और भैंस दूध की खरीद कीमत 1 रुपया प्रति लीटर बढ़ी.
  • पशु चारे, आहार और परिवहन लागत बढ़ने से यह वृद्धि की गई.
  • अहम बात, उपभोक्ताओं के लिए दूध बिक्री दरें नहीं बढ़ाई गईं.

महाराष्ट्र में पुणे जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने गणेशोत्सव से ठीक पहले डेयरी किसानों को राहत देते हुए गाय और भैंस के दूध की खरीद कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. नई दरें कल से लागू होंगी, जिसका मतलब है कि जिला सहकारी केंद्रों पर दूध बेचने वाले किसानों को अब पहले के मुकाबले प्रति लीटर एक रुपया ज्यादा मिलेगा. 

संघ ने इस बढ़ोतरी की वजह मवेशियों के चारे, पशु आहार और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती लागत को बताया है. इन खर्चों ने हाल के महीनों में किसानों के मुनाफे को कम कर दिया है. अहम बात यह है कि डेरी संघ ने यह साफ कर दिया है कि आम उपभोक्ताओं या ग्राहकों के लिए दूध की बिक्री दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यह बढ़ोतरी सिर्फ किसानों को दी जाने वाली कीमत पर लागू होगी. 

आम जनता पर क्यों नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ? 

दूध 1 रुपया महंगा होने के बाद भी क्यों आम आदमी को ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे इसे समझने के लिए आपको खरीद मूल्य और खुदरा मूल्य के बीच अंतर को समझना होगा. खरीद मूल्य वह कीमत होती है जो डेयरी कंपनियां या कोऑपरेटिव संघ किसानों से कच्चा दूध खरीदते समय उन्हें भुगतान करते हैं, जिसे इस बार 1 रुपया बढ़ाया गया है. वहीं, खुदरा मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर दूध के पैकेट्स दुकानों पर आम ग्राहकों को बेचे जाते हैं. कात्रज डेरी ने साफ किया है कि खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. डेरी इस 1 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाएगी. 

नया खरीद मूल्य क्या होगा?

दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद अब 3.5 फैट और 8.5 SNF वाले गाय के दूध का खरीद मूल्य 39.80 रुपये से बढ़कर 40.80 रुपये प्रति लीटर हो गया है. चूंकि गणेशोत्सव के दौरान पेड़ा, मोदक, बर्फी जैसी मिठाइयां बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं इसलिए दूध और मावे की मांग भी 35% से 40% तक बढ़ जाती है. हाल ही में मुंबई में मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा भैंस के दूध में 9 रुपये प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, त्योहारों से पहले लोगों का बजट न बिगड़े इसलिए पुणे के कात्रज डेरी ने ग्राहकों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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