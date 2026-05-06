LPG Rate Today: जयपुर में 916 और पटना में 1002 रुपये है LPG की कीमत, जानें आपके शहर में क्या है भाव?
LPG Rate Today: आज दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमत 913 रुपये है और कमर्शियल एलपीजी की कीमत 3,071 रुपये है. इसकी कीमतें 7 मार्च को 60 रुपये बढ़ाई गई थीं.
LPG Rate Today on May 6: अमेरिका और ईरान के बीच जंग का यह तीसरा महीना है, जिससे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों में तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की प्रभावी नाकेबंदी अभी भी जारी है. यह एक ऐसा अहम समु्द्री रास्ता है, जिसके जरिए दुनिया के तमाम देशों में ईंधन की सप्लाई की जाती है.
इसी साल अप्रैल के महीने में अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने होर्मुज के रास्ते होने वाले व्यापारिक आवागमन को लगभग पूरी तरह से ठप कर दिया. इससे वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई और इसकी कीमतों पर बुरा असर पड़ा है. यही वजह है कि भारत में कमर्शियल LPG गैस की कीमतों में 28 अप्रैल को जंग शुरू होने के बाद से तीसरी बार बदलाव किया गया है.
कितनी बढ़ाई गई गैस सिलेंडर की कीमत?
कमर्शियल LPG — जिसका इस्तेमाल होटलों और रेस्टोरेंट में होता है — की कीमतें 993 बढ़ाकर 3,071.50 रुपये प्रति 19-किलो सिलेंडर के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा दी गईं. इसी तरह से से 5-किलो वाले छोटू सिलेंडर की दरें भी 549 रुपये से बढ़ाकर 810.50 प्रति सिलेंडर कर दी गईं, जो 14.2-किलो सिलेंडर (जिसे घरेलू LPG कहते हैं) की 913 रुपये की कीमत से बस थोड़ी ही कम है. घरेलू LPG की कीमतें 7 मार्च को 60 रुपये प्रति 14.2-किलो सिलेंडर बढ़ाई गई थीं.
आज LPG की कीमत
|शहर
|घरेलू सिलेंडर की कीमत
|कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|913.0 रुपये
|3071.5 रुपये
|मुंबई
|912.5 रुपये
|3024.0 रुपये
|कोलकाता
|939.0 रुपये
|3202.5 रुपये
|चेन्नई
|928.5 रुपये
|3237.0 रुपये
|जयपुर
|916.5 रुपये
|3099.0 रुपये
|पटना
|1002.5 रुपये
|3347.0 रुपये
|बेंगलुरु
|915.5 रुपये
|3152.0 रुपये
|पोर्ट ब्लेयर
|989.0 रुपये
|3490.0 रुपये
|रांची
|970.5 रुपये
|3252.0 रुपये
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