LPG Rate Today: आज आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? घरेलू और कमर्शियल दोनों के चेक करें रेट
LPG Rate Today: अमेरिका और ईरान में तनाव के चलते जहां एक तरफ पेट्रोल-डीजल और सीएनजी महंगा हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने घरेलू सिलेंडर के रेट न बढ़ाकर जनता को राहत दी है.
LPG Rate Today on June 5: भारत के प्रमुख शहरों में आज, 5 जून को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 910.50 रुपये से 1002.50 रुपये के बीच है. वहीं, मई में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडर के रेट जून में भी 42 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं.लेकिन आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मार्च के बाद से अब तक कोई इजाफा नहीं किया गया.
शहरवार एलपीजी की कीमतें
|शहर
|घरेलू सिलेंडर की कीमत
|कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|913.0 रुपये
|3071.5 रुपये
|मुंबई
|912.5 रुपये
|3024.0 रुपये
|कोलकाता
|939.0 रुपये
|3202.5 रुपये
|चेन्नई
|928.5 रुपये
|3237.0 रुपये
|बेंगलुरु
|915.5 रुपये
|3152.0 रुपये
|अमृतसर
|954.0 रुपये
|3178.0 रुपये
|चंडीगढ़
|922.5 रुपये
|3092.5 रुपये
|भोपाल
|918.5 रुपये
|3077.0 रुपये
|भुवनेश्वर
|939.0 रुपये
|3238.5 रुपये
छोटू सिलेंडर का भाव
फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) के तहत मिलने वाले 5 किलोग्राम के छोटू सिलेंडर के दाम में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है. अब दिल्ली में इसकी कीमत 821.50 रुपये है.
कैसे तय होता है एलपीजी सिलेंडर का रेट?
अंतर्राष्ट्रीय बाजार- भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है इसलिए वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतें सीधे हमारे घरेलू सिलेंडर की कीमत को प्रभावित करती हैं.
डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति में बदलाव से भी देश में एलपीजी की लागत बदलती रहती है.
राज्य स्तरीय टैक्स- हर राज्य में स्थानीय वैट (VAT) और डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग-अलग होते हैं. इस वजह से शहरों के बीच कीमतों में थोड़ा अंतर होता है.
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