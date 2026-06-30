बदलाव के लिए रहें तैयार! कल एलपीजी के रेट पर आ सकता है बड़ा अपडेट, जानें आज की कीमत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज 30 जून को LPG सिलेंडर के दाम स्थिर रहे.

कल 1 जुलाई को LPG के दाम बदल सकते हैं.

आज 30 जून, LPG e-KYC का अंतिम दिन.

e-KYC न होने पर सब्सिडी रुक जाएगी.

LPG Rate Today on June 30: आज जून महीने की आखिरी तारीख को भी देश में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर के रेट नहीं बदले गए हैं. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 939.50 से 1031.50 रुपये के बीच बनी हुई है.

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 7 जून, 2026 को हुआ था, जब तेल कंपनियों ने कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की थी. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम आखिरी बार 1 जून, 2026 को बढ़ाए गए थे, तब कीमतों में 42 रुपये से 53.50 रुपसे का इजाफा किया गया था.

कल कीमतों में हो सकता है बदलाव

कल जुलाई की पहली तारीख है. ऐसे में हो सकता है कि तेल कंपनियां कल सुबह गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी कर सकती है. सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, HPCL, BPCL) पिछले महीने के वैश्विक मार्केट ट्रेंड की समीक्षा करेंगे और उस हिसाब से नए रेट लागू किए जाएंगे. कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल और एलपीजी की औसत कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं.

भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा एलपीजी आयात करता है. ग्लोबल लेवल पर एलपीजी की कीमत सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (Saudi Aramco Contract Price- CP) से तय होती हैं. सऊदी अरामको महीने के आखिरी में नए रेट का ऐलान करती है. इसी को आधार बनाकर भारतीय तेल कंपनियां भी 1 तारीख को सुबह 6 बजे नया रेट लिस्ट जारी करती हैं.

शहरवार LPG सिलेंडर की कीमत

आज LPG e-KYC कराने का आखिरी दिन

आज 30 जून, 2026 को एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी कराने का आखिरी दिन है. सरकार और तेल कंपनियों के निर्देशों के मुताबिक, सभी उपभोक्ताओं को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जिन ग्राहकों का आधार-बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आज पूरा नहीं होगा, उनके बैंक खाते में आने वाली सरकारी सब्सिडी रूक जाएगी. तेल कंपनियों ने साफ कह दिया है कि e-KYC पेंडिंग होने की स्थिति में सिलेंडर की बुकिंग भले ही नहीं रोकी जाएगी, लेकिन इससे आगे चलकर डिलीवरी और री-फिलिंग में दिक्कतें आ सकती हैं.

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