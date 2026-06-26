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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर आया बड़ा अपडेट, चेक करें आज का रेट

LPG Rate Today: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर आया बड़ा अपडेट, चेक करें आज का रेट

LPG Rate Today: सरकार ने पश्चिम एशिया में संकट के दौरान नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है और इसे पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Jun 2026 07:32 AM (IST)
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LPG Rate Today on June 26: इंडस्ट्रियल और कमर्शियल LPG ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैय सिलेंडरों की सप्लाई पर पिछले दो महीने से लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं और सप्लाई को पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है. पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, होर्मुज (Strait of Hormuz) के खुलने और कच्चे तेल की कीमतें गिरने की वजह से यह फैसला लिया है क्योंकि इसके चलते अब समुद्री रास्ते के जरिए गैस का आयात सामान्य हो गया है. 

क्या थीं पाबंदियां?

फरवरी में ईरान-अमेरिका और इजरायल में जंग शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने अप्रैल में एक बड़ा फैसला लिया. इसके तहत, कमर्शियल सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 15- दिन का लॉक-इन नियम लागू किया गया था. इसके चलते होटल-रेस्तरां, पीजी वगैरह चलाने वाला कोई भी कारोबारी 15 दिनों के भीतर दूसरा कमर्शियल सिलेंडर बुक नहीं कर पाता था, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है.  इस बीच, आज देश भर में LPG (एलपीजी) की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3113.5 रुपये है. 

शहरवार LPG की कीमतें 

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली  942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये  3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई  957.5 रुपये  3283.0 रुपये
बेंगलुरु 944.5 रुपये  3198.0 रुपये
पोर्ट ब्लेयर  1018.0 रुपये 3544.0रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 3113.50 रुपये
गाजियाबाद 939.50 रुपये 3113.50 रुपये
पटना 1031.5 रुपये 3400.5 रुपये

 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 07:32 AM (IST)
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