कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर आया बड़ा अपडेट, चेक करें आज का रेट

LPG Rate Today on June 26: इंडस्ट्रियल और कमर्शियल LPG ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैय सिलेंडरों की सप्लाई पर पिछले दो महीने से लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं और सप्लाई को पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है. पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, होर्मुज (Strait of Hormuz) के खुलने और कच्चे तेल की कीमतें गिरने की वजह से यह फैसला लिया है क्योंकि इसके चलते अब समुद्री रास्ते के जरिए गैस का आयात सामान्य हो गया है.

क्या थीं पाबंदियां?

फरवरी में ईरान-अमेरिका और इजरायल में जंग शुरू होने के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने अप्रैल में एक बड़ा फैसला लिया. इसके तहत, कमर्शियल सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 15- दिन का लॉक-इन नियम लागू किया गया था. इसके चलते होटल-रेस्तरां, पीजी वगैरह चलाने वाला कोई भी कारोबारी 15 दिनों के भीतर दूसरा कमर्शियल सिलेंडर बुक नहीं कर पाता था, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है. इस बीच, आज देश भर में LPG (एलपीजी) की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3113.5 रुपये है.

शहरवार LPG की कीमतें

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