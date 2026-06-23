दिल्ली में 3000 के ऊपर पहुंची कमर्शियल सिलेंडर की कीमत, जानें घरेलू सिलेंडर का आज का भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज (23 जून) LPG कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

पिछली बार 7 जून को दाम बढ़े, उज्ज्वला को सब्सिडी.

अगस्त-सितंबर से पहले कीमतों में कमी की संभावना कम.

सऊदी कॉन्ट्रैक्ट मूल्य वृद्धि से तेल कंपनियों को नुकसान.

LPG Rate Today on June 23: आज देश में एलपीजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. 14.2 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल दोनों ही सिलेंडरों की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. इनकी कीमतों में आखिरी बार बदलाव 7 जून 2026 को हुआ था, जब घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये प्रति सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

शहरवार एलपीजी की कीमतें

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को राहत

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है. इसके चलते भले ही दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रेट 942 रुपये या उससे ज्यादा है, लेकिन उज्जवला योजना के तहत आने वाले परिवारों को यह सिलेंडर प्रभावी रूप से 642 रुपये में मिल रही है.

कब कम होगी कीमत?

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत के लिए उपभोक्ताओं को अगस्त या सितंबर महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है. जुलाई में होने वाली समीक्षा बैठक में दाम कम होने की संभावना बेहद कम है. इसकी कई सारी वजहें हैं जैसे कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) में हुई बढ़ोतरी का दबाव.

दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जून महीने के लिए एलपीजी के ऑफिशियल विक्रय मूल्य (OSP) यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 1% से 3% तक की बढ़ोतरी की है. प्रोपेन की कीमत प्रति मीट्रिक टन 10 डॉलर और ब्यूटेन की कीमत में 20 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की बढ़ गई है.

इसके अलावा, जहां भारत में एक एलपीजी की वास्तविक सप्लाई लागत 1600 रुपये बैठती है. वहीं, सरकारी तेल कंपनियां सब्सिडी देकर आम जनता के लिए इसे 942 रुपये में उपलब्ध करा रही हैं. 7 जून को कीमतों में हुई 29 रुपये की बढ़ोतरी के बावजूद अब भी तेल कंपनियां प्रति सिलेंडर भारी-भरकम नुकसान उठा रही हैं.

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