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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: दिल्ली में 3000 के ऊपर पहुंची कमर्शियल सिलेंडर की कीमत, जानें घरेलू सिलेंडर का आज का भाव

LPG Rate Today: दिल्ली में 3000 के ऊपर पहुंची कमर्शियल सिलेंडर की कीमत, जानें घरेलू सिलेंडर का आज का भाव

LPG Rate Today: आज भी देश में एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हैं. इसके मुकाबले कमर्शियल सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Jun 2026 07:45 AM (IST)
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  • आज (23 जून) LPG कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.
  • पिछली बार 7 जून को दाम बढ़े, उज्ज्वला को सब्सिडी.
  • अगस्त-सितंबर से पहले कीमतों में कमी की संभावना कम.
  • सऊदी कॉन्ट्रैक्ट मूल्य वृद्धि से तेल कंपनियों को नुकसान.

LPG Rate Today on June 23: आज देश में एलपीजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. 14.2 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल दोनों ही सिलेंडरों की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. इनकी कीमतों में आखिरी बार बदलाव 7 जून 2026 को हुआ था, जब घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये प्रति सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.  

शहरवार एलपीजी की कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली  942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये  3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई  957.5 रुपये  3283.0 रुपये
बेंगलुरु 944.5 रुपये  3198.0 रुपये
अमृतसर 983.0 रुपये  3220.0 रुपये
लखनऊ 979.5 रुपये 3236.0 रुपये
गाजियाबाद 939.50 रुपये 3113.50 रुपये
पटना 1031.5 रुपये 3400.5 रुपये

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को राहत

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है. इसके चलते भले ही दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रेट 942 रुपये या उससे ज्यादा है, लेकिन उज्जवला योजना के तहत आने वाले परिवारों को यह सिलेंडर प्रभावी रूप से 642 रुपये में मिल रही है. 

कब कम होगी कीमत?

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत के लिए उपभोक्ताओं को अगस्त या सितंबर महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है. जुलाई में होने वाली समीक्षा बैठक में दाम कम होने की संभावना बेहद कम है. इसकी कई सारी वजहें हैं जैसे कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) में हुई बढ़ोतरी का दबाव.

दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जून महीने के लिए एलपीजी के ऑफिशियल विक्रय मूल्य (OSP) यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 1% से 3% तक की बढ़ोतरी की है. प्रोपेन की कीमत प्रति मीट्रिक टन 10 डॉलर और ब्यूटेन की कीमत में 20 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की बढ़ गई है. 

इसके अलावा, जहां भारत में एक एलपीजी की वास्तविक सप्लाई लागत 1600 रुपये बैठती है. वहीं, सरकारी तेल कंपनियां सब्सिडी देकर आम जनता के लिए इसे 942 रुपये में उपलब्ध करा रही हैं. 7 जून को कीमतों में हुई 29 रुपये की बढ़ोतरी के बावजूद अब भी तेल कंपनियां प्रति सिलेंडर भारी-भरकम नुकसान उठा रही हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 07:33 AM (IST)
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