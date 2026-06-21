कब तक कम होंगे बढ़े हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम? जानें आज दिल्ली से मुंबई तक का रेट

LPG Rate Today on June 21: आज दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और कमर्शियल की कीमत 3113.50 रुपये है. वहीं, मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये और कमर्शियल की कीमत 3060 रुपये हैं. इससे साफ है कि देश में आज भी एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल की तरह गैस के दाम रोज नहीं बदलते हैं. सरकारी तेल कंपनियां (IOCL, BPCL और HPCL) आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है और इस हिसाब से रेट घटाए-बढ़ाए जाते हैं. अलग-अलग राज्यों में कीमतों में स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन के चलते रेट थोड़े अलग होते हैं.

शहरवार LPG की ताजा कीमत

कब तक कम होगी कीमत?

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का फायदा आम जनता को दिया जा सकता है. हालांकि, इसमें कुछ वक्त लग सकता है. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर करीब 76 डॉलर प्रति बैरल से 78 डॉल्र प्रति बैरल के रेंज पर आ गई हैं.

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) के पास फिलहाल पहले का खरीदा हुआ महंगा स्टॉक है. जैसे ही अभी कम कीमत वाला नया स्टॉक भारत पहुंचेगा, रिफाइन होगा, देश में तेल के दाम घटाए जा सकते हैं. इसमें कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है.

सरकार के मुताबिक, क्रूड की कम हुई कीमतों से तेल कंपनियों का घाटा भी अब पहले के मुकाबले काफी कम होकर सिर्फ 3 रुपये प्रति लीटर रह गया है. स्थिति सामान्य होते ही सरकार जनता को राहत देने पर फैसला लेगी.

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