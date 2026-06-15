पटना-श्रीनगर में 1000 रुपये के पार बिक रहा घरेलू सिलेंडर, आपके शहर में अभी क्या चल रहा भाव?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज 15 जून को गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं.

दिल्ली में घरेलू सिलेंडर ₹942, हाल में ₹29 की बढ़ोतरी.

अंतर्राष्ट्रीय लागत बढ़ी, जिससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ा.

1 जून से वाणिज्यिक सिलेंडर ₹42-₹54 महंगे, व्यवसाय प्रभावित.

LPG Rate Today on June 15: आज सोमवार को देशभर में गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश की तेल विपणन कंपनियों (OMcs) ने इसके रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है. इसी के साथ दिल्ली में आज 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी की कीमत 942 रुपये है. हाल के समय में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में हुई 29 रुपये की बढ़ोतरी के बाद नए रेट लागू हो चुके हैं. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कर (VAT) और माल ढुलाई के खर्च के चलते कीमतें थोड़ी ऊपर-नीचे हैं.

शहरवार LPG की कीमतें

क्यों बढ़ती जा रहीं कीमतें?

सरकार और तेल कंपनियों के अनुसार, एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती लागत और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण हुई है. रिपोर्टों से पता चलता है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर नुकसान हो रहा है.

1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में भी 42 रुपये से 54 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इससे होटलों, रेस्तरां और छोटे व्यवसायों की परिचालन लागत पर असर पड़ रहा है. LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की शुरुआत में तय की जाती हैं. उपभोक्ता इंडेन, भारत गैस और HP गैस की वेबसाइटों या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहर के लिए लेटेस्ट दरें देख सकते हैं.

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