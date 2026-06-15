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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: पटना-श्रीनगर में 1000 रुपये के पार बिक रहा घरेलू सिलेंडर, आपके शहर में अभी क्या चल रहा भाव?

LPG Rate Today: पटना-श्रीनगर में 1000 रुपये के पार बिक रहा घरेलू सिलेंडर, आपके शहर में अभी क्या चल रहा भाव?

LPG Rate Today: बीते 7 जून से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो चुके हैं. इस दौरान इसमें 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च में हुई 60 रुपये की बढ़ोतरी के मुकाबले कम है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 15 Jun 2026 07:04 AM (IST)
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  • आज 15 जून को गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं.
  • दिल्ली में घरेलू सिलेंडर ₹942, हाल में ₹29 की बढ़ोतरी.
  • अंतर्राष्ट्रीय लागत बढ़ी, जिससे कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ा.
  • 1 जून से वाणिज्यिक सिलेंडर ₹42-₹54 महंगे, व्यवसाय प्रभावित.

LPG Rate Today on June 15: आज सोमवार को देशभर में गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश की तेल विपणन कंपनियों (OMcs) ने इसके रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है. इसी के साथ दिल्ली में आज 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी की कीमत 942 रुपये है. हाल के समय में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में हुई 29 रुपये की बढ़ोतरी के बाद नए रेट लागू हो चुके हैं. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कर (VAT) और माल ढुलाई के खर्च के चलते कीमतें थोड़ी ऊपर-नीचे हैं. 

शहरवार LPG की कीमतें

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई  957.5 रुपये  3283.0 रुपये
जयपुर 945.5 रुपये 3141.0 रुपये
नोएडा/गाजियाबाद  939.50 रुपये 3113.50 रुपये
पटना 1031.5 रुपये  3400.5 रुपये
शिलॉन्ग 1009.0 रुपये  3378.5 रुपये
श्रीनगर  1058.0 रुपये 3420.0 रुपये

क्यों बढ़ती जा रहीं कीमतें?

सरकार और तेल कंपनियों के अनुसार, एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती लागत और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण हुई है. रिपोर्टों से पता चलता है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर नुकसान हो रहा है.

1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में भी 42 रुपये से 54 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इससे होटलों, रेस्तरां और छोटे व्यवसायों की परिचालन लागत पर असर पड़ रहा है. LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की शुरुआत में तय की जाती हैं. उपभोक्ता इंडेन, भारत गैस और HP गैस की वेबसाइटों या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहर के लिए लेटेस्ट दरें देख सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 07:04 AM (IST)
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