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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: क्या 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की आज फिर बढ़ी कीमत? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट

LPG Rate Today: क्या 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की आज फिर बढ़ी कीमत? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट

LPG Rate Today: हाल ही में देश भर में घरेलू LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों पर महंगाई की मार पड़ी है. सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 13 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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  • घरेलू LPG सिलेंडर ₹29 महंगा, कमर्शियल ₹42 बढ़ा.
  • वैश्विक सप्लाई बाधाओं, तेल कंपनियों के नुकसान से बढ़ोतरी.
  • सरकार सब्सिडी देती, फिर भी अंतरराष्ट्रीय लागत ₹1600 पार.

LPG Rate Today on June 13: पिछले हफ्ते 7 जून (शनिवार) को कीमतें बढ़ने के बाद शनिवार, 13 जून को घरेलू और कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

भारत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 की बढ़ोतरी की गई है. यह तीन महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले 7 मार्च को कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. इसके अलावा, 19-किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में हालिया बदलाव के बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 42 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है. दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई में आ रही दिक्कतों की वजह से 1 जून को चौथी बार कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया.

शहरवार एलपीजी की कीमतें

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई  957.5 रुपये  3283.0 रुपये
जयपुर 945.5 रुपये 3141.0 रुपये
लखनऊ  979.5 रुपये 3236.0 रुपये
पटना 1031.5 रुपये  3400.5 रुपये
भोपाल 947.5 रुपये 3119.0 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 1018.0 रुपये 3544.0 रुपये

ईरान में जंग का एलपीजी की कीमतों पर असर

ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के डेटा के अनुसार, इस साल LPG की खपत 20% घटकर 2.13 मिलियन टन रह गई है. गौरतलब है कि भारत में LPG की सप्लाई का 90% हिस्सा इम्पोर्ट से आता है, जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट से मंगाया जाता है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर फ्यूल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में हालिया बदलाव के जरिए सरकार ने कीमतों के दबाव का कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स पर डाल दिया है. सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनिया (OMCs) युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए हर सिलेंडर की बिक्री पर भारी नुकसान उठा रही हैं.

भारत में सबसे सस्ती LPG

अभी जून में 14.2-किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतें दूसरी बार बढ़ाने के बावजूद केंद्र सरकार ने दावा किया कि भारत में कुकिंग गैस की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं. सरकार ने एक बयान में कहा कि युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने से घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई की लागत 1600 से ज्यादा हो गई है.

सरकार ने यह भी कहा कि कीमतों में हालिया बदलाव से पहले, OMCs को हर LPG सिलेंडर बेचने पर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण मल खानूजा के अनुसार, सरकार नॉन-उज्ज्वला ग्राहकों को लगभग 700 रुपये और उज्ज्वला लाभार्थियों को 1000 रुपये की सब्सिडी दे रही है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) के आधार पर 14.2 kg सिलेंडर की असल लागत 1600 रुपये से ज्यादा है, लेकिन ग्राहक 942 रुपया चुकाते हैं.

कीमतों में हालिया बदलाव को 700 रुपये के नुकसान (अंडर-रिकवरी) के मुकाबले 'बहुत मामूली बढ़ोतरी' बताते हुए खानूजा ने कहा कि 29 रुपये की बढ़ोतरी का मतलब- 1 रुपये रोजाना और साल में 12 सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परिवार के लिए 'परिवार के हर सदस्य पर 20 पैसे का रोजाना' खर्च है. भारत में LPG इम्पोर्ट की लागत सऊदी CP से जुड़ी है, जो इस फ्यूल के लिए ग्लोबल बेंचमार्क है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से सप्लाई पर असर पड़ने के बाद से यह बेंचमार्क लगभग 46% तक बढ़ गया है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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