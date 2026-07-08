क्या आज से सस्ता मिलेगा 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? चेक करें अभी का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी कीमतें स्थिर, वाणिज्यिक सिलेंडर जुलाई में सस्ता हुआ.

होर्मुज आपूर्ति सामान्य होने पर सरकार ने आपात पाबंदियां हटाईं.

मार्च में लगी वाणिज्यिक गैस आपूर्ति पाबंदियां अब हटीं.

उद्योगों, होटलों को अब आसानी से वाणिज्यिक सिलेंडर मिलेंगे.

LPG Rate Today on July 8: आज बुधवार को 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर है. इस पूरे महीने घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 183.50 रुपये की भारी कटौती की गई है. इसके बाद से आम उपभोक्ता भी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं.

आज शहरवार LPG की कीमतें

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 942.0 रुपये 2930.0 रुपये मुंबई 941.5 रुपये 2885.5 रुपये कोलकाता 968.0 रुपये 3082.0 रुपये चेन्नई 957.5 रुपये 3106.0 रुपये चंडीगढ़ 951.5 रुपये 2954.5 रुपये देहरादून 961.0 रुपये 2983.5 रुपये हैदराबाद 934.0 रुपये 2052.5 रुपये भुवनेश्वर 968.0 रुपये 3115.0 रुपये तिरुवनंतपुरम 951.0 रुपये 2970.5 रुपये

सरकार ने हटाई इमरजेंसी पाबंदियां

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति होने के साथ होर्मुज (Strait of Hormuz) से एनर्जी की सप्लाई में स्थिरता आई है. इसके चलते भारत सरकार भी अब इस साल की शुरुआत में लागू किए गए इमरजेंसी उपायों में ढील दे रही है. अपने हालिया कदम में, केंद्र सरकार ने मार्च में लागू किए गए 'इमरजेंसी नेचुरल गैस एलोकेशन' के आदेश को वापस ले लिया है. सप्लाई सामान्य होने से बेशक घरेलू एलपीजी की कीमत या इसकी उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि कमर्शियल एलपीजी और बल्क एलपीजी पर लगी पाबंदियां हटने से होटल, रेस्तरां और फैक्ट्रियों को आसानी से बिना किसी रूकावट के कमर्शियल सिलेंडर मिल सकेंगे.

क्यों लगाई गई थीं पाबंदियां?

Essential Commodities Act के तहत सरकार ने बीते 9 मार्च को इमरजेंसी ऑर्डर लागू किया था. यह कदम होर्मुज से होकर LNG की सप्लाई में रुकावट आने के बाद उठाया गया था. पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने भारत को गैस भेजने वाले समुद्री रास्ते (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में खतरे को भांपते हुए 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित हालात) का ऐलान किया था. इस रुकावट भारत में नैचुरल गैस की कमी हुई थी. ऐसे में सरकार को मार्च 2026 में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर पाबंदियां लगानी पड़ीं ताकि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू रसोई गैस बची रहे. अब ईंधन की उपलब्धता में सुधार होने के बाद सरकार ये पाबंदियां वापस ले चुकी है.

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