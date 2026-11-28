शादी-ब्याह के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में इन दिनों बाजार में गैस सिलेंडर की मांग भी ज्यादा हो गई है. रसोई गैस का काम शादियों में ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शादी का खाना बनता है, लोगों के घरों में रिश्तेदार और मेहमान आते हैं. ऐसे समय में सिलेंडर की कीमतें ज्यादा मायने रखती हैं. इसी के चलत क्या आज देश में या देश के किसी भी हिस्से में कमर्शियल या घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव हुआ है, या नहीं आइये जानते हैं.

देशभर में आज यानी 28 नवंबर 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है. हालांकि ये कीमतें हर राज्य में अलग- अलग होती हैं.

प्रमुख शहरों में क्या है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम?

28 नवंबर 2026 को 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली 942 रुपये मुंबई 941.50 रुपये कोलकाता 968 रुपये चेन्नई 957.50 रुपये बेंगलुरु 944.50 रुपये हैदराबाद 994 रुपये जयपुर 945.50 रुपये लखनऊ 979.50 रुपये पटना 1,031.50 रुपये चंडीगढ़ 951.50 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर में दाम बदले?

तो वहीं, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,820 रुपये हो गई है. इसमें पिछले महीने के मुकाबले 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू करती हैं. घरेलू गैस की कीमतों में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. वहीं अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो ऐसे में तेल कंनियां एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू कर, उनमें बदलाव कर सकती हैं.

पिछली बार कब बढ़े थे LPG के दाम?

बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस साल में कई बार बदलाव हुए हैं. सबसे पहले इस साल की शुरुआत में मार्च 2026 में दामों में 60 रुपये का इजाफा हुआ था. इसके बा जून में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिला था. ये बदलाव होर्मुज के बंद होने के कारण गैस सप्लाई रुकने की वजह से किया गया था. हालांकि फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये कीमतें फिलहाल स्थिर हैं.

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