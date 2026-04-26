LPG Rate: पटना में 1000 तो दिल्ली में 913 रुपये है गैस सिलेंडर की कीमत, जानें अपने शहर का रेट
LPG Price on April 26: आज देश में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 910-950 रुपये के बीच बनी हुई हैं. इसकी सप्लाई में अभी मौजूदा घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता दी जा रही है.
LPG cylinder rate on 26 April: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है. ऐसे में लोग LPG रेट्स को लेकर फिक्रमंद है कि कहीं कीमतें बढ़ न जाएं. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश में अभी गैस की कोई कमी नहीं है इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है. इस बीच, होर्मुज स्ट्रेट (Starit of Hormuz) पर एनर्जी सप्लाई में आई रुकावटों के बीच देश में अभी मौजूदा घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता दी जा रही है.
सरकार ने फिलहाल नए LPG कनेक्शन पर अस्थायी रूप से रोक लगा रखा है. इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि जहां पीएनजी सप्लाई है वहां एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने होंगे. रही कीमतों की बात, ताे आज 26 अप्रैल को भारत के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 910-950 रुपये के बीच बनी हुई हैं. इधर, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में 194 रुपये और फिर 218 रुपये की बढ़ोतरी की गई.
आज गैस सिलेंडर की कीमत
|शहर
|14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत
|19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|913.0 रुपये
|2078.5 रुपये
|मुंबई
|912.5 रुपये
|2031.0 रुपये
|कोलकाता
|939.0 रुपये
|2208.5 रुपये
|चेन्नई
|928.5 रुपये
|2246.5 रुपये
|बेंगलुरु
|915.5 रुपये
|2161.0 रुपये
|पटना
|1002.5 रुपये
|2353.5 रुपये
|पुडुचेरी
|925.0 रुपये
|2245.5 रुपये
|शिमला
|958.5 रुपये
|2191.5 रुपये
|श्रीनगर
|1029.0 रुपये
|2385.0 रुपये
सरकार ने दिलाया भरोसा
इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश में फिलहाल LPG, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है. इसके चलते डिस्ट्रीब्यूटरों के पास भी स्टॉक खत्म होने जैसी कोई खबरें नहीं है. सप्लाई की सुनिश्चितता को मजबूत करते हुए सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन को भी बढ़ाया है. ऐसे में अफवाहों पर भरोसा ना करें.
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Source: IOCL