हर महीने की शुरुआत में लोगों की नजर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर रहती है. रसोई गैस के दाम में थोड़ा सा बदलाव भी घर का बजट बिगाड़ सकता है. वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने का असर होटल, रेस्टोरेंट और बाहर खाना खाने वालों की जेब पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी 25 नवंबर 2026 को गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का नया रेट जरूर जान लीजिए.

आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,820 रुपए हो गई है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम में नवंबर की शुरुआत में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी. यहां से देखें अपने शहर में एलपीजी की ताजा रेट.

आज आपके शहर में LPG सिलेंडर का कितना है रेट?

कमर्शियल के दाम में कितनी हुई बढ़ोतरी?

नवंबर की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. दिल्ली में इसके दाम 10 रुपए बढ़कर 2,820 रुपए हो गए. मुंबई में 10.50 रुपए, कोलकाता में 17 रुपए और चेन्नई में 11.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दूसरी व्यावसायिक जगहों पर होता है. ऐसे में इसके महंगे होने से कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है. इसका असर बाहर खाना खाने वाले ग्राहकों पर भी देखने को मिल सकता है.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कब बदले थे?

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बड़ी बढ़ोतरी मार्च 2026 में हुई थी. उस समय 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 60 रुपए का इजाफा किया गया था. इसके बाद जून में भी कीमतों में बदलाव हुआ और दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपए का हो गया. नवंबर में घरेलू गैस के दाम स्थिर रखे गए हैं. यानी फिलहाल घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के लिए ग्राहकों को पिछले महीने जितनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है.

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