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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट

आज फिर बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें आपके शहर में LPG का ताजा रेट

15 सितंबर के दिन गैस सिलेंडर के दाम में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां घरेलू ही नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिटेल भी बताई गई है और साथ ही रेट लिस्ट भी दिया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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पिछले दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों ने परेशान कर दिया है. अगर आपके घर में भी एलपीजी सिलेंडर खत्म है और आप उसकी बुकिंग करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां घरेलू गैस सिलेंडर की ताजा रेट लिस्ट दी गई है, जिससे पता चलता है कि दाम में कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं.

हालांकि, जानकारी के लिए बता दें कि आज घरेलू ही नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर वालों को भी एलपीजी के दाम पर राहत मिली है और कीमत में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है. इसका मतलब है कि आप आज भी पुराने रेट पर गैस उठा सकते हैं. 

शहर अनुसार, गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट- 

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,884.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,916.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,831.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
लखनऊ 942.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
नोएडा  942.80 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
वाराणसी 943.10 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2757.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची 999.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,933.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

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गैस सिलेंडर आखिरी बार कब हुआ था महंगा?

घरेलू यानी 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में आखिरी बार बढ़ोतरी 7 जून 2026 को हुई थी, जब इसकी कीमत में ₹29 का इजाफा किया गया था. वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 वाले गैस की बात करें ये 1 सितंबर 2026 को आखिरी बार बदला था. इसके बाद से ही गैस सिलेंडर के रेट को लेकर काफी राहत मिली है. 

एलपीजी के ताजा भाव कैसे चेक करें?

एलपीजी सिलेंडर के ताजा भाव आप बहुत आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. गैस कंपनियां अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नए रेट लिस्ट लगाती है और रोज सुबह 6 बजे इसे अपडेट किया जाता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Sep 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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