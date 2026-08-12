आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी का ताजा रेट
LPG Rate Today 12 August 2026: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर किस रेट पर मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार एलपीजी की रेट लिस्ट दी गई है.
LPG Rate Today 12 August 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला हो या फिर घर में कोई पार्टी- फंक्शन हो और आपको बड़ा गैस सिलेंडर खरीदना हो तो ऐसे में दाम तो देखने ही पड़ते हैं. अगर आप आज 12 अगस्त के ताजे दाम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां से पता कर सकते हैं. यहां 14 किलो और 19 किलो, दोनों ही गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
घरेलू गैस सिलेंडर की शहर अनुसार रेट लिस्ट-
|शहर
|घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम)
|दिल्ली
|₹942.00 रुपए
|कोलकाता
|₹968.00 रुपए
|मुंबई
|₹941.50 रुपए
|चेन्नई
|₹957.50 रुपए
|गुड़गांव
|₹950.50 रुपए
|नोएडा
|₹939.50 रुपए
|बेंगलुरू
|₹944.50 रुपए
|भुवनेश्वर
|₹968.00 रुपए
|चंडीगढ़
|₹951.50 रुपए
|हैदराबाद
|₹994.00 रुपए
|जयपुर
|₹945.50 रुपए
|लखनऊ
|₹979.50 रुपए
|पटना
|₹1,031.50 रुपए
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कमर्शियल गैस सिलेंडर की शहर अनुसार रेट लिस्ट-
|शहर
|कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम)
|दिल्ली
|₹2,738.00 रुपए
|कोलकाता
|₹2,872.50 रुपए
|मुंबई
|₹2,691.50 रुपए
|चेन्नई
|₹2,906.00 रुपए
|गुड़गांव
|₹2,755.00 रुपए
|नोएडा
|₹2,738.00 रुपए
|बेंगलुरू
|₹2,821.00 रुपए
|भुवनेश्वर
|₹2,908.00 रुपए
|चंडीगढ़
|₹2,760.00 रुपए
|हैदराबाद
|₹2,985.00 रुपए
|जयपुर
|₹2,765.50 रुपए
|लखनऊ
|₹2,860.50 रुपए
|पटना
|₹3,018.00 रुपए
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क्या अब महंगा होगा गैस सिलेंडर?
फिलहाल तो घरेलू या कमर्शिल गैस सिलेंडर के दाम स्थिर ही हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके दाम में कभी भी बदलाव हो सकता है. अभी सरकार भी रणनीतिक ईंधन भंडार बनाने के लिए एलपीजी पर नया टैक्स लगाने के मामले पर विचार कर रही है. तो अब बदलाव होता है या नहीं और आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है, इसके लिए आपको रोजाना एलपीजी सिलेंडर की रेट लिस्ट देख लेनी चाहिए.
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