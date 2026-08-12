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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी का ताजा रेट

आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी का ताजा रेट

LPG Rate Today 12 August 2026: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर किस रेट पर मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार एलपीजी की रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Aug 2026 09:02 AM (IST)
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LPG Rate Today 12 August 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला हो या फिर घर में कोई पार्टी- फंक्शन हो और आपको बड़ा गैस सिलेंडर खरीदना हो तो ऐसे में दाम तो देखने ही पड़ते हैं. अगर आप आज 12 अगस्त के ताजे दाम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां से पता कर सकते हैं. यहां 14 किलो और 19 किलो, दोनों ही गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

घरेलू गैस सिलेंडर की शहर अनुसार रेट लिस्ट- 

शहर घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम)
दिल्ली ₹942.00 रुपए
कोलकाता ₹968.00 रुपए
मुंबई ₹941.50 रुपए
चेन्नई ₹957.50 रुपए
गुड़गांव ₹950.50 रुपए
नोएडा ₹939.50 रुपए
बेंगलुरू ₹944.50 रुपए
भुवनेश्वर ₹968.00 रुपए
चंडीगढ़ ₹951.50 रुपए
हैदराबाद ₹994.00 रुपए
जयपुर ₹945.50 रुपए
लखनऊ ₹979.50 रुपए
पटना ₹1,031.50 रुपए

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कमर्शियल गैस सिलेंडर की शहर अनुसार रेट लिस्ट- 

शहर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम)
दिल्ली ₹2,738.00 रुपए
कोलकाता ₹2,872.50 रुपए
मुंबई ₹2,691.50 रुपए
चेन्नई ₹2,906.00 रुपए
गुड़गांव ₹2,755.00 रुपए
नोएडा ₹2,738.00 रुपए
बेंगलुरू ₹2,821.00 रुपए
भुवनेश्वर ₹2,908.00 रुपए
चंडीगढ़ ₹2,760.00 रुपए
हैदराबाद ₹2,985.00 रुपए
जयपुर ₹2,765.50 रुपए
लखनऊ ₹2,860.50 रुपए
पटना ₹3,018.00 रुपए

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क्या अब महंगा होगा गैस सिलेंडर? 
फिलहाल तो घरेलू या कमर्शिल गैस सिलेंडर के दाम स्थिर ही हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके दाम में कभी भी बदलाव हो सकता है. अभी सरकार भी रणनीतिक ईंधन भंडार बनाने के लिए एलपीजी पर नया टैक्स लगाने के मामले पर विचार कर रही है. तो अब बदलाव होता है या नहीं और आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है, इसके लिए आपको रोजाना एलपीजी सिलेंडर की रेट लिस्ट देख लेनी चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Aug 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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