आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी का ताजा रेट

LPG Rate Today 12 August 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला हो या फिर घर में कोई पार्टी- फंक्शन हो और आपको बड़ा गैस सिलेंडर खरीदना हो तो ऐसे में दाम तो देखने ही पड़ते हैं. अगर आप आज 12 अगस्त के ताजे दाम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां से पता कर सकते हैं. यहां 14 किलो और 19 किलो, दोनों ही गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

घरेलू गैस सिलेंडर की शहर अनुसार रेट लिस्ट-

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कमर्शियल गैस सिलेंडर की शहर अनुसार रेट लिस्ट-

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क्या अब महंगा होगा गैस सिलेंडर?

फिलहाल तो घरेलू या कमर्शिल गैस सिलेंडर के दाम स्थिर ही हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके दाम में कभी भी बदलाव हो सकता है. अभी सरकार भी रणनीतिक ईंधन भंडार बनाने के लिए एलपीजी पर नया टैक्स लगाने के मामले पर विचार कर रही है. तो अब बदलाव होता है या नहीं और आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है, इसके लिए आपको रोजाना एलपीजी सिलेंडर की रेट लिस्ट देख लेनी चाहिए.

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