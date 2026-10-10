आज गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव या राहत? दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों के रेट चेक करें

हर महीने की तरह अक्टूबर में भी आम लोगों की नजर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों पर है. घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव का सीधा असर परिवार के बजट पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी आज यानी 10 अक्टूबर 2026 को गैस सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जान लीजिए.

अच्छी बात यह है कि प्रमुख शहरों में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम अक्टूबर की शुरुआत में बढ़ाए गए थे. यहां से आप घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव आसानी से चेक कर सकते हैं.

आज घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है?

देश में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. इसकी वजह स्थानीय टैक्स, परिवहन और वितरण से जुड़ी लागत है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध दरों के मुताबिक, प्रमुख महानगरों में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के रेट इस तरह हैं.

कमर्शियल गैस सिलेंडर कितने का हुआ?

घरेलू सिलेंडर के दाम में राहत के बीच कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 अक्टूबर 2026 को बढ़ोतरी की गई थी. 19 किलो वाले इस सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़े थे. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में उस समय बदलाव नहीं किया गया था. कमर्शियल गैस महंगी होने से बाहर खाना खाने की लागत और छोटे कारोबारों के खर्च पर असर पड़ सकता है.

घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव क्यों होता है?

LPG सिलेंडर के दाम कई चीजों पर निर्भर करते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत, आयात पर आने वाला खर्च, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति और सरकार की नीतियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं.

भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने या सप्लाई प्रभावित होने पर लागत पर दबाव पड़ सकता है. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की खुदरा कीमतों में बदलाव कब और कितना होगा, यह संबंधित फैसलों पर निर्भर करता है.

क्या घरेलू गैस पर मिलती है सब्सिडी?

पात्र उपभोक्ताओं को सरकार की योजनाओं के तहत LPG सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. सिलेंडर की पूरी कीमत और सब्सिडी के बाद पड़ने वाला खर्च हर उपभोक्ता के लिए एक जैसा नहीं होता है. सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत भी लागू की है.

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