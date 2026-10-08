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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली में घरेलू 942 तो कमर्शियल 2810 रुपए, आज अपने शहर में आज LPG सिलेंडर का दाम

दिल्ली में घरेलू 942 तो कमर्शियल 2810 रुपए, आज अपने शहर में आज LPG सिलेंडर का दाम

दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपए और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 2810 रुपए है. यहां से आप अलग- अलग शहरों का गैस सिलेंडर का रेट जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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अगर आप LPG सिलेंडर बुक कराने की तैयारी कर रहे हैं तो आज यानी 8 अक्टूबर 2026 के गैस सिलेंडर के दाम जान लीजिए. तेल कंपनियों ने अक्टूबर की शुरुआत में LPG की कीमतों में बदलाव किया था. हालांकि, घरेलू 14.2 किलो LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है.  

यहां से आप शहर अनुसार एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जान सकते हैं. घरेलू के साथ- साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बारे में भी यहां जानकारी है. 

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दिल्ली में एलपीजी का क्या रेट है?

राजधानी दिल्ली में आज 14.2 किलो का घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. घरेलू गैस की यह कीमत अक्टूबर में भी बरकरार है. वहीं, 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,810 रुपए है. इसमें 1 अक्टूबर से 62.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी. 

यानी घर में खाना बनाने वाले ग्राहकों के लिए फिलहाल राहत है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे कारोबारी इस्तेमाल करने वालों के लिए गैस महंगी हुई है.

बड़े शहरों में 14.2 किलो और 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम-

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए 2,810.00 रुपए
नोएडा 939.50 रुपए 2,747.50 रुपए
गाजियाबाद 939.50 रुपए 2,747.50 रुपए
मुंबई 912.50 रुपए 2,764.00 रुपए
कोलकाता 945.00 रुपए 2,954.00 रुपए
चेन्नई 950.00 रुपए 2,983.00 रुपए
पटना 1,000.00 रुपए 3,100.50 रुपए
रांची 1,010.50 रुपए 2,988.00 रुपए
बेंगलुरु 944.50 रुपए 2,893.50 रुपए

कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ?

19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 अक्टूबर से बढ़ोतरी की गई थी. दिल्ली में इसका दाम 2,747.50 रुपए से बढ़कर 2,810 रुपए हो गया है. यानी एक सिलेंडर पर 62.50 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं. 

मुंबई में 19 किलो सिलेंडर 2,764.50 रुपए, कोलकाता में 2,954 रुपए और चेन्नई में 2,983 रुपए का है. यानी अलग-अलग शहरों में इसकी कीमत अलग है.

घरेलू LPG के दाम क्यों नहीं बढ़े?

तेल कंपनियां घरेलू LPG की कीमतों को कमर्शियल सिलेंडर की तुलना में अलग तरीके से संशोधित करती हैं. इस बार अक्टूबर में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा गया है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर भी दिल्ली में घरेलू 14.2 किलो इंडेन सिलेंडर की कीमत 942 रुपए बताई गई है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 08 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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