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हिंदी न्यूज़बिजनेस4 अक्टूबर को कितने का मिलेगा 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी का ताजा रेट

4 अक्टूबर को कितने का मिलेगा 14.2 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें एलपीजी का ताजा रेट

घरेलू या फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में आज, 4 अक्टूबर के दिन किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप इन दोनों के ही ताजा दाम पता कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Oct 2026 07:53 AM (IST)
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महीने की शुरुआत होते ही लोगों की नजर सबसे पहले रसोई गैस के दाम पर रहती है. खासकर त्योहारों के मौसम में जब घर का खर्च बढ़ जाता है, तब गैस सिलेंडर की कीमत में होने वाला छोटा बदलाव भी बजट पर असर डालता है. ऐसे में 4 अक्टूबर को घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. आज 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

दिल्ली में यह सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए है. यहां से देखें घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट. 

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शहर अनुसार, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम- 

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता  968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर  959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची  1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा

जहां घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, वहीं कमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में 1 अक्टूबर से बढ़ोतरी हुई है.दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 62.50 रुपए महंगा होकर 2,810 रु पये हो गया है. मुंबई में इसकी कीमत 2,764.50 रुपए, कोलकाता में 2,954 रुपए और चेन्नई में 2,983 रुपए हो गई है.

इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे कारोबार चलाने वालों पर पड़ सकता है. कमर्शियल गैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए सिलेंडर महंगा होने से कारोबार की लागत बढ़ सकती है. 

घरेलू गैस और कमर्शियल गैस में क्या है अंतर? 

घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है. इसका वजन आम तौर पर 14.2 किलो होता है. वहीं 19 किलो वाला सिलेंडर मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे कमर्शियल कामों में इस्तेमाल किया जाता है. दोनों की कीमत अलग होती है और इनके दाम में बदलाव भी अलग तरीके से होता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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