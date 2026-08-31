महीने के आखिरी दिन कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर, जानें आज LPG का ताजा रेट

आज महीने का आखिरी दिन है और ऐसे में ज्यादातर घरों में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है. अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के दाम के बारे में बताया गया है. यहां से आप गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं. ये लिस्ट शहर अनुसार है तो ऐसे में आपको अपने शहर में एलपीजी का ताजा भाव भी पता चल जाएगा.

शहर अनुसार घरेलू एलपीजी के दाम-

शहर 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर का दाम कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम गुड़गांव 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम बैंगलोर 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम भुवनेश्वर 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम हैदराबाद 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम लखनऊ 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

कच्चे तेल के बाजार में हाहाकार! पहुंचा 90 डॉलर के पार, पेट्रोल-डीजल का कितना चढ़ा रेट?

शहर अनुसार कमर्शियल एलपीजी के दाम-

शहर 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का दाम कोलकाता 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम गुड़गांव 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बैंगलोर 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम भुवनेश्वर 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चंडीगढ़ 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हैदराबाद 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम जयपुर 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम लखनऊ 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

एलपीजी सिलेंडर लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं तो सबसे पहले उसका सील चेकर करें. आप वेंडर से वजन कराकर भी सिलेंडर ले सकते हैं. कई बार वेंडर की लापरवाही से सिलेंडर कम वजन में मिल जाता है और जल्दी खत्म हो जाता है. इसके अलावा गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी चेक की जाती है. सिलेंडर पर किसी तरह का डेंट, गहरा गड्ढा या जंग भी नहीं होना चाहिए.

यमुना एक्सप्रेसवे पर Gaurs Group ने खरीदी 700 करोड़ में 35 एकड़ जमीन