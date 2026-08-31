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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहीने के आखिरी दिन कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर, जानें आज LPG का ताजा रेट

महीने के आखिरी दिन कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर, जानें आज LPG का ताजा रेट

आज आपके शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट बताई गई है, जिससे आपको बुकिंग में मदद भी मिलेगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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आज महीने का आखिरी दिन है और ऐसे में ज्यादातर घरों में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है. अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के दाम के बारे में बताया गया है. यहां से आप गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं. ये लिस्ट शहर अनुसार है तो ऐसे में आपको अपने शहर में एलपीजी का ताजा भाव भी पता चल जाएगा.

शहर अनुसार घरेलू एलपीजी के दाम- 

शहर 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर का दाम
कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
चेन्नई  957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
गुड़गांव 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
बैंगलोर 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
भुवनेश्वर 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
हैदराबाद 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
लखनऊ 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

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शहर अनुसार कमर्शियल एलपीजी के दाम- 

शहर 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का दाम
कोलकाता 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
गुड़गांव 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
नोएडा 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बैंगलोर 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
भुवनेश्वर  2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चंडीगढ़  2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
जयपुर 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
लखनऊ 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
पटना 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

एलपीजी सिलेंडर लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं तो सबसे पहले उसका सील चेकर करें. आप वेंडर से वजन कराकर भी सिलेंडर ले सकते हैं. कई बार वेंडर की लापरवाही से सिलेंडर कम वजन में मिल जाता है और जल्दी खत्म हो जाता है. इसके अलावा गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी चेक की जाती है. सिलेंडर पर किसी तरह का डेंट, गहरा गड्ढा या जंग भी नहीं होना चाहिए.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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