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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहीने के आखिरी दिन कितने का मिलेगा गैस सिलेंडर, जानें आज LPG का शहर अनुसार ताजा रेट

महीने के आखिरी दिन कितने का मिलेगा गैस सिलेंडर, जानें आज LPG का शहर अनुसार ताजा रेट

आज देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर कितने के मिल रहे हैं, ये आप यहां से डिटेल में जान सकते हैं. यहां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के शहर अनुसार दाम दिए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है और ज्यादातर घरों में गैस सिलेंडर 30 दिन ही चलता है. ऐसे में आज काफी सारे लोगों के घर में गैस खत्म हो गया होगा और लोग बुकिंग कर रहे होंगे. सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा रेट देखना काफी जरूरी है. यहां से आप आज के ताजा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जान सकते हैं. इससे ये जानकारी भी मिल जाती है कि सिलेंडर के दाम में कितना बदलाव हुआ है.

हालांकि, आज एलपीजी के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है. दिल्ली से लेकर पटना तक आज घरेलू और कमर्शियल एलपीजी के दाम स्थिर बने हुए हैं. यहां से देखें, शहर अनुसार 14 किलो और 19 किलो वाले गैंस सिलेंडर के दाम. 

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शहर अनुसार, 14 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट
दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कोलकाता  968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कोयंबटूर  959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
रांची  1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

शहर अनुसार, 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम- 

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,701 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता  2,884 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 2,831 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 2,996 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,916.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कटक  2,885 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर 2,940 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची  2,925.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

एलपीजी ग्राहकों के लिए क्यों खास है आज का दिन?

एलपीजी के ग्राहकों के लिए आज यानी 30 सितंबर का दिन जरूरी है. क्योंकि आज एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने का आखिरी दिन है. 1 अक्टूबर से पहले इसे निपटा लेना है. नहीं तो आपको गैस सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.  

एलपीजी गैस कितने दिन में बुक कर सकते हैं?

नए नियम के अनुसार, अब देशभर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की अगली रिफिल बुकिंग अब पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद की जा सकती है. पहले ये दिन 45 दिन रखा गया था. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Sep 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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