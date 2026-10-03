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हिंदी न्यूज़बिजनेस3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट

3 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के दाम में क्या हुआ बदलाव? जानें दिल्ली से पटना तक के ताजा रेट

आज आपके शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर कितने रुपए में बिक रहा है, इसकी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं. यहां पर आपको घरेलू के साथ- साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट भी बताए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो चुका है. 3 अक्टूबर 2026 को भी 1 अक्टूबर से लागू नए रेट ही प्रभावी हैं. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जबकि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

ऐसे में अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है. 

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दिल्ली में LPG सिलेंडर का आज का रेट

राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. इसमें अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2810 रुपए हो गई है. सितंबर में इसकी कीमत 2,747.50 रुपए थी. यानी कमर्शियल सिलेंडर 62.50 रुपए महंगा हुआ है.

शहर अनुसार गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता  968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर  959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची  1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

मुंबई में कितना है गैस सिलेंडर का भाव?

मुंबई में घरेलू 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपए है. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2764.50 रुपए का है. अक्टूबर की शुरुआत में इसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई है. 

कोलकाता और चेन्नई में क्या है रेट?

कोलकाता में घरेलू LPG सिलेंडर 968 रुपए का है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2954 रुपए में मिल रहा है. चेन्नई में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 957.50 रुपए है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर का भाव 2983 रुपए है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर क्यों हुआ महंगा?

तेल कंपनियां कमर्शियल LPG की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और अन्य लागत कारकों के आधार पर समय-समय पर संशोधित करती हैं. अक्टूबर की शुरुआत में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत कई शहरों में बढ़ाई गई है. दिल्ली में 62.50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडर 2,810 रुपए का हो गया है. पटना में यह बढ़ोतरी 71.50 रुपए रही, जिसके बाद वहां 19 किलो का सिलेंडर 3100.50 रुपए पर पहुंच गया है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Oct 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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